توقعي لون عيني مولودك القادم

في انتظار قدوم المولود الجديد تعيش الأم اللهفة والتوقع والتخمين حول كل شيء يخص مولودها القادم من حيث ملامحه، وتفكر وتحتار وتتساءل مع نفسها ومع زوجها حول لون عيني المولود القادم لأن لون العين هو الواجهة التي تحتل المكان الأبرز في الوجه، وقد تغزل الشعراء على مر العصور بجمالها بسبب ذلك، ولكي تتعرف الأم على بعض التوقعات حول لون عيني مولودها القادم فقد التقت “سيدتي وطفلك” والدكتور أمجد عرفة؛ استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة حيث أشار في حديث خاص للآتي بخصوص لون عيني الطفل في مراحل عمره المتتالية:

كيف يتكون لون عيني الطفل؟

من المعروف أن العيون البنية هي صفة سائدة من الصفات الرواثية، وأن اللون الأزرق هي صفة متنحية، ومن خلال هذه القاعدة يمكن الحصول على فكرة جيدة عن لون عيني الطفل.

وبينما تلعب الجينات دوراً فإن لون العين ليس من تخصص جين واحد ولكن تساهم عدة جينات في تحديد لون العين.

ولون العينين هو نتيجة توزيع صبغة الميلانين الطبيعية في قزحية العين، فتحتوي العيون البنية على نسبة ميلانين أكثر من العيون الزرقاء، وتميل العيون الداكنة إلى أن تكون من الألوان المنتشرة والسائدة.

تمتد عملية تغيير لون عين الطفل فترة تصل إلى ستة أشهر قبل أن يستقر لون عين الطفل، لكن يمكن أن يستمر لون العين في التغير حتى نحو الثالثة من العمر لدى بعض الأطفال، وقد يستمر تغييره إلى سن البلوغ.

مراحل تغير لون عيني الطفل

يمكن أن يتغير لون العين في مرحلة الطفولة حيث يولد العديد من الأطفال بعيون زرقاء تتحول في النهاية إلى لون مختلف مع تطور الميلانين في السدى.

ويصبح لون عيون الطفل ثابتاً ودائماً بالقرب من السنة الأولى من عمره.

وبشكل عام من النادر أن يتغير لون العيون وقد تبدو أنها تتغير عندما تتوسع حدقة العين أو تتقلص ولكن هذا يحدث لأن أصباغ القزحية تتجمع أو تنتشر.

وفي بعض الحالات قد يصبح لون العيون أغمق قليلا أثناء فترة البلوغ التي يصل إليها الإنسان أو فترة الحمل عند المرأة.

توقعات عن لون عين طفلك القادم

إذا كان للوالدين عيون زرقاء، فإن الاحتمالات تكون أعلى بكثير أن الطفل سوف يكون لديه عيون زرقاء أيضاً.

ليس من الطبيعي أن يحدث في كل مرة. أن يحمل الطفل لون عيني والديه.

وبالمثل، عندما يكون للوالدين عيون بنية، فإن احتمال أن يكون الطفل بعيون بنية مرتفعة للغاية.

ولكن، هناك استثناءات لهذه القاعدة خاصة إذا كان الأجداد على جانبي الأسرة لهم عيون زرقاء.

وإذا كان أحد الوالدين لديه عيون بنية، وكان أحد الوالدين لديه عيون زرقاء، فهناك فرصة تقارب 50-50. أنه سيكون للطفل عينان زرقاوان، أي أن الاحتمالية تصل إلى النصف.

أمراض قد تغير لون عيني طفلك

في حال إصابة الطفل بما يعرف بمتلازمة هورنر وهي حالة نادرة قد تحدث نتيجة لسكتة دماغية أو إصابة في النخاع الشوكي تتسبب في تلف أعصاب الوجه، وتشمل الأعراض انقباض حدقة العين وتدلي الجفن وقلة التعرق في جانب واحد من الوجه، وقد تتسبب أيضاً في إزالة تصبغ القزحية مما يؤدي إلى تغير لون العين.

في حال إعتام عدسة العين، وهو ضبابية عدسة العين الموجودة خلف القرنية وفي حين أن إعتام عدسة العين لا يؤثر على قزحية العين بشكل مباشر إلا أنه يمكن أن يغير مظهر لون العين المصابة مما يجعلها تبدو غائمة أو حليبية.

ويمكن أن تؤدي إصابة أو صدمة في العين إلى تلف قزحية العين فأي فقدان للأنسجة يمكن أن يغير مظهر ولون العين.

في حال الإصابة بالورم العصبي الليفي وهو حالة تؤثر على الجهاز العصبي ويمكن أن يتسبب في نمو أورام صغيرة على الخلايا العصبية في جميع أنحاء الجسم وقد يؤدي إلى ظهور عقيدات صغيرة على القزحية، وتسمى هذه الزيادات غير المؤذية بشكل عام عقيدات وهي لا تؤثر على النظر، ولكنها تغير لون عيني الإنسان.

وفي حال الإصابة بالتهاب القزحية وهو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من الأمراض الالتهابية التي تسبب تورماً في العين ويمكن أن يؤثر على لونها.