فبراير 07, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

وفاة المغنية الهندية الأسطورية لاتا مانجيشكار.. لُقبت بـ”العندليب”

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فى :شؤون المرأة
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وفاة المغنية الهندية الأسطورية لاتا مانجيشكار.. لُقبت بـ”العندليب”

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الأحد، وفاة لاتا مانجيشكار إحدى أكبر الرموز الثقافية في الهند والمغنية التي حددت الموسيقى والألحان لأجيال.

ولم يتم إعلان سبب وفاة مانجيشكار عن عمر يناهز 92 عاما.

وكانت مانجيشكار قد نقلت إلى المستشفى في 11 يناير كانون الثاني بعد اكتشاف إصابتها بوباء كوفيد-19، وفقا لما ذكرته رويترز.

وبدأت مانجيشكار مشوارها في الغناء في سن المراهقة ولمدة 73 عاما غنت خلالها أكثر من 15 ألف أغنية بنحو 36 لغة وأطلق عليها لقب “العندليب”.

وذكرت “إيه.إن.آي”، الشريكة في تلفزيون رويترز، نقلا عن مصادر حكومية، أنه تم إعلان الحداد العام لمدة يومين وتنكيس الأعلام.

وقال مودي على تويتر” أشعر بحزن يعجز الكلام عن وصفه”.

وأضاف أن “لاتا ديدي اللطيفة والحنونة رحلت عنا. ستترك فراغا في بلدنا لا يعوض. سوف تتذكرها الأجيال القادمة على أنها نصير للثقافة الهندية وكان لصوتها الشجاع قدرة لا مثيل لها على إبهار الناس”.

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