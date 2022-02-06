طرق استخدام المريمية لرفع فرص الحمل

أصبح الاتجاه اليوم للطب البديل وهو في الحقيقة الطب الأول الذي استخدمه القدماء واثبت فعاليته، وكان نتاج التجربة، وبعد ذلك أجريت الدراسات الحديثة التي أثبتت أن معظم الوصفات العشبية التي كانت تستخدم في الماضي مفيدة للصحة وخاصة الصحة الإنجابية عند المرأة، ولذلك فهناك عشبة المريمية التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى السيدة مريم العذراء، وقد شاع استخدامها ولذلك فقد التقت ” سيدتي وطفلك” وفي حديث خاص بها باختصاصية التغذية نشوان عيد والتي أشارت لطرق استخدام هذه العشبة لأغراض عدة منها رفع فرص الحمل وتنظيم الدورة الشهرية كالآتي.

ما هي عشبة المريمية؟

تعد عشبة المريمية من الأعشاب المعروفة منذ قديم الزمان.

وهي شجيرة معمرة دائمة الخضرة ذات نكهة حادة ورائحة عطرية.

تتواجد في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا.

استخدمت منذ العهد الروماني للعديد من الأغراض الطبية والعلاجية.

وحاليًا تدخل في صناعة العديد من المستحضرات الطبية والدوائية نظراً لثبوت فعاليتها.

طرق استخدام المريمية لرفع فرص الحمل

تعالج المريمية الحمل المتأخر

ترفع المريمية من خصوبة السيدات عند تناولها بانتظام وبمقدار معين.

تعالج مشكلة اضطرابات الهرمونات الانثوية مثل الاستروجين.

تناولها بعد فترة الحيض يساعد في تنظيف الرحم من الرواسب المتبقية به بعد فترة الدورة الشهرية؛ مما يهيئ الرحم للحمل.

تقضي المريمية على تكيسات المبايض التي تؤدي لتأخر الحمل,

أما طريقة تناول المريمية في حالات تأخر الحمل، فيتم ذلك من خلال وضع كمية من أوراق المريمية الجافة أو الخضراء في إناء به ماء، ومن ثم تقوم السيدة التي ترغب في الحمل بتناول المنقوع مضافاً إليه السكر أو العسل أو تناولها بدون أي تحلية.

ويتم تناولها ثلاث مرات يومياً بعد الوجبات الأساسية، ويمكن تناولها مضافة إلى الشاي، كما أنه يمكن إضافتها إلى الطعام كنوع من أنواع البهارات.

طرق استخدام المريمية في مرحلة البلوغ

يمكن استخدام عشبة المريمية لعلاج مغص الدورة الشهرية ولكن يكون برنامحها المتبع قبل موعد الدورة الشهرية بثلاثة أيام.

تستخدم المريمية أيضاً لإنقاص الوزن وليس لها أي أثر على التبويض كما يشاع، بل إنها تخلص الفتيات من متلازمة تكيس المبايض التي أصبحت من الأسباب الأولى لتأخر الحمل بسبب نمط الغذاء غير الصحي الذي تعتمده الفتيات في الوقت الحالي.

تستخدم المريمية أيضاً لتنظيم الدورة الشهرية.

تعمل المريمية على تنظيم الهرمونات في الجسم مما يساعد على انتظام الدورة الشهرية بمرحلة البلوغ، فيجب أن تشرب مغلي أوراقها الفتيات في سن صغيرة.

تساعد المريمية على التخلص من السموم والرواسب في الدم والتي تؤثر على هرمونات الجسم والحالة النفسية للفتيات.

تساعد المريمية أثناء الدورة الشهرية على التخلص من الماء المحتبس في الجسم مما يريح الفتاة خلال فترة الدورة الشهرية، ويحسن مزاجها ويقلل من المزاج النفسي السيئ لديها.

محاذير تناول المريمية بعد حدوث الحمل

قد يتسبب شرب مغلي أوراق المريمية في فترات الحمل الأولى إلى الإصابة بالإجهاض، حيث إنها تستخدم في حالات تأخر الدورة الشهرية.

لذلك يجب أن تمتنع المرأة التي ثبت حملها وقامت باجراء التحاليل عن شرب مغلي عشبة المريمية في الشهور الأولى أي في الثلث الأول من الحمل.