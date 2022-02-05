10 خطوات.. للتعبير عن حبك لطفلك؟

لستِ بحاجة لمناسبة خاصة مثل ذكرى ميلاد أو عطلة لإظهار حبك لعائلتك. تعتبر الإيماءات اليومية، مثل ملاحظة مدروسة أو عبارة بسيطة كـ”أنا أحبك”، طرقاً قوية لتُظهري لأطفالك مدى اهتمامك ومقدار ما تعنيه بالنسبة لكِ.

إليكِ وفقاً لموقع “onetoughjob” طرقاً سهلة لإظهار حبك اليوم، وهي كالتالي:

1. اكتبي لطفلك رسالة حب

يمكن للأم كتابة بعض الأسباب التي جعلتها شديدة الحب لطفلها، ولماذا تعتقد أنه شخص مميز وقيامها على الفور بإرسال تلك الرسالة إلى طفلها.

2. فاجئي أطفالك

يحب الأطفال المفاجآت. يمكن أن تقوم الأم بمفاجأة الطفل من وقت لآخر للتعبير عن حبها له، أو لتحفيزه بسبب قيامه ببعض المهام المطلوبة وبالكفاءة المطلوبة؛ بأن تقوم بتخطي أنشطة فترة ما بعد الظهيرة في روتين الطفل اليومي، واصطحاب الطفل في مغامرة قد تكون شيقة للطفل. يمكنكِ اصطحابه للتزلج على الجليد، أو الذهاب إلى الشاطئ، أو حتى المشي في الحديقة.

3. اقرئي له قصة

أشعري طفلك دائماً باهتمامك، فإذا كان الطفل يحب النوم بعد قراءة القصص، وبعد قراءتها طلب قراءة قصة أخرى؛ فيجب على الأم عدم الرفض، حتى إذا كانت متعبة، سيجعل ذلك الطفل يشعر بمزيد من الاهتمام.

4. الصورة المفضّلة

يمكن أن تعبّر الأم عن حبها لطفلها عن طريق طباعة صورة مفضّلة للطفل، وتكون بصحبته في تلك الصورة، وقيامها بكتابة بعض الملاحظات على ظهر الصورة؛ تصف فيها سبب كون تلك الصورة هي المفضلة لديها، وتعبّر فيها عن مدى حبها لطفلها أيضاً، وإعطاء الطفل هذه الصورة للاحتفاظ بها في غرفته.

5. الذكريات المفضلة

يمكن للأم من وقت لآخر إخبار الطفل ببعض الذكريات الإيجابية منذ ولادة الطفل، كيوم تكريم الطفل بسبب تفوقه الدراسي، أو لتفوقه في رياضة ما، أو عن بعض ذكريات ولادته عندما التقيت به للمرة الأولى، أو أي لحظة خاصة أخرى للتعبير عن مدى سعادتها بتلك اللحظات وحبها له.

6. العناق والتقبيل

للعناق والتقبيل أهمية خاصة لترسيخ الثقة والشعور بالأمان وتعزيز التواصل بينك وبين طفلك. يطلق العناق مادة كيميائية تسمى الأوكسيتوسين أو هرمون الحب في أدمغة الطفل، تقلل من فرص تعرض الطفل للاكتئاب وتحسن المزاج.

7. الهوايات والأنشطة المفضلة

سيستمتع الطفل حقاً بالوقت الذي تقضينه معاً، خاصة إذا كانت الأم تشارك طفلها بعض الأنشطة المحببة للطفل؛ كالرسم والتلوين مثلاً، وسيشعر الطفل بمزيد من الاهتمام.

8. صندوق غداء الحب

يمكن للأم كتابة قصيدة أو كلمات لأغنية تذكّرها بطفلها والقيام بإخفائها في الـ«لانش بوكس» الخاص به، وعند تناول الطفل وجبته خلال اليوم الدراسي يقوم بقراءتها؛ وسيشعر بأنه محبوب، حتى عندما لا تكونين بصحبته.

9. التخلص من القواعد

لا مانع من التحرر من القيود والقواعد في بعض الأحيان وترك الطفل يلعب بكل حرية في غرفته، أو يجري تحت المطر، والاستمتاع ببعض اللحظات الجميلة بعيداً عن القيود.

10. أخبري طفلك بأنكِ تحبينه كل يوم

قول “أنا أحبك” هو طريقة سهلة لإظهار حبك اللامتناهي لطفلك، فمن المهم أن يسمع طفلك كلمات تعبرعن حبك له وعدم الاكتفاء بالأفعال فقط؛ لأن سماع كلمات الحب والإطراء تساعد الطفل على النمو العقلي والعاطفي. يمكن قول بعض العبارات الأخرى للطفل؛ كـ”أنا أحبك”، و”أنا محظوظة لكوني والدتك”.