سيدة تتلقى 400 رسالة بريدية من شركة المياه في يوم واحد.. والسبب؟

أصيبت امرأة بريطانية بالصدمة، بعد أن تلقت أكثر من 400 رسالة متطابقة من شركة المياه عبر البريد في يوم واحد.

وعادت إيلا تويد، البالغة من العمر 24 عاماً، إلى المنزل بعد قضاء يوم عمل شاق لترى كومة هائلة مؤلفة من 440 مغلفاً أمام باب منزلها.

وقالت المرأة، إن الرسائل غطت أرضية غرفة المعيشة بأكملها، عندما أدخلتها إلى المنزل.

وكانت الرسائل من شركة “سيفرن ترينت” للمياه، وتتضمن عقوداً متطابقة لعداد المياه التابع لمنزل إيلا.

ولا تعرف السيدة السبب وراء إرسال شركة المياه لهذا العدد الهائل من الرسائل، ولكنها تعتقد بأنها جاءت بالخطأ.

وعلقت إيلا على ما حدث معها قائلة: “اعتقدت في البداية أن الرسائل قد أُرسلت لي بالخطأ وأنها تعود لأشخاص آخرين، ولكن بعدما تفحصتها تبين بأنها مرسلة إلي. لم أستطع تصديق ذلك حقًا، لقد فتحت عددًا قليلاً من الرسائل وكانت كلها متشابهة”.

وأضافت: “كل ما أرادوا إخباري به عبر الرسائل، هو أنهم ينوون تغيير عداد المياه الخاص بي. لقد فاجأني ذلك، لأن الشركة صديقة للبيئة ولا يمكن أن ترسل هذا العدد الهائل من الرسائل بهذه الطريقة”.

من جهته قال ديف تروتر، المدير التنفيذي لشركة المياه، إنه يقدم اعتذاره نيابة عن الشركة لإيلا لتلقيها الكثير من الرسائل. وأكد تروتر على أن الخطأ يعود لشركة الطباعة التي تتعامل معها شركة المياه، وقد يكون هذا بسبب خطأ في أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: “لقد اتخذنا خطوات لإصلاح المشكلة مع مورد هذه الخدمات حتى لا يحدث مرة أخرى”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إغراق شخص ما بعشرات الرسائل على عنوانه، فقد تلقى رجل بريطاني 207 رسائل مخصصة لأشخاص آخرين عن طريق الخطأ، من المجلس المحلي في مدينته، وفق ما أورد موقع “ميترو” الإلكتروني.