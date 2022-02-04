أسباب آلام الركبة أثناء الحمل

غالباً ما تعاني النساء الحوامل من آلام في الجسم. تعد آلام الركبة واحدة من العديد من المشاكل الجسدية التي تواجهها أثناء الحمل. مع تقدم الحمل، يزداد وزن جسمك، وتصبح مفاصل العظام أكثر ليونة؛ استعداداً للولادة، خاصة في الشهور الأخيرة من الحمل. كل هذه العوامل قد تساهم في آلام الركبة أثناء الحمل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن طفلك الذي ينمو داخل الرحم يضغط على عضلات قاع الحوض والرحم والمفاصل والأربطة، خاصة الأطراف السفلية.

ما أسباب آلام الركبة أثناء الحمل؟

تحدث آلام الركبة لدى معظم النساء، ولكنْ هناك أسباب مختلفة لألم الركبة أثناء الحمل وفقاً لموقع “webmd”، منها:

1-التغيرات الهرمونية:

في الثلث الثالث من الحمل، يؤدي إفراز هرمون الريلاكسين إلى إرخاء أربطة وأوتار الحوض؛ استعداداً للولادة. لن يؤثر فقط على أربطة منطقة الحوض، ولكن أيضاً يصيب أربطة وأوتار الركبتين.

2-زيادة الوزن:

تؤدي الزيادة التدريجية في الوزن أثناء الحمل إلى إجهاد الركبتين، مما يؤدي إلى ألم الركبة. قد لا يتمكن الجسم من تحمل الوزن الزائد إذا كان هذا هو حملك الأول.

3-التمارين:

قد يؤدي الإفراط في ممارسة الرياضة أثناء الحمل إلى إضعاف الركبتين. تمارين القرفصاء، على وجه الخصوص، قد تؤدي إلى آلام في الركبة.

4-السقوط والإصابات:

السقوط المفاجئ أو الإجهاد أو إصابات الركبة نتيجة تغير الجسم؛ سيؤدي أيضاً إلى ألم الركبة.

5-المشي أو الوقوف:

سيتطور ألم الركبة أيضاً، بسبب فترات المشي أو الوقوف الطويلة؛ حيث تضطر الركبتان إلى تحمل الوزن الزائد لفترة أطول.

6-نقص الكالسيوم:

تزداد الحاجة إلى الكالسيوم أثناء الحمل، إذا لم يأخذ الجسم الكميات الصحيحة يؤدي نقص الكالسيوم إلى مخاطر الإصابة بآلام الركبة.

هل هناك أي مضاعفات مرتبطة بألم الركبة أثناء الحمل؟

إذا لم يتم علاج آلام الركبة في الوقت المناسب؛ فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات عديدة في المستقبل.

سيتطور ألم الركبة إلى التهاب المفاصل، وهو مرض تنكسي للمفاصل، في مراحل متطورة قد يؤدي إلى تصلب مفاصل الركبة.

يمكن أن يؤدي تلف الغضروف الواقي والأربطة حول مفاصل الركبة إلى صعوبات في المشي والجري والانحناء في المستقبل.

كيف تتعاملين مع آلام الركبة أثناء الحمل؟

زيادة تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية؛ لتخفيف آلام المفاصل وتيبسها.

يعد ألم الركبة أحد التغييرات العديدة التي قد تحدث لجسمك أثناء الحمل. ولكن باستخدام هذه الاستراتيجيات البسيطة؛ يجب أن تكوني قادرة على تحقيق ذلك خلال فترة الحمل، وفترة ما بعد الولادة بأقل قدر من آلام الركبة.

إن معالجة آلام الركبة أثناء الحمل أمر ضروري؛ لجعل الحمل وقتاً مريحاً للأم. فيما يلي بعض الطرق التي يمكنكِ من خلالها محاولة تخفيف آلام الركبة أثناء الحمل:

1-التمارين:

التمارين منخفضة التأثير، مثل المشي المعتدل والسباحة، ستقوي عضلات الفخذ وتوفر الدعم لركبتيكِ. وبالتالي، قد تمنع آلام الركبة.

2-امنحي قدميك بعض الراحة:

خذي قسطاً كافياً من الراحة؛ لأنه يساعد على تخفيف آلام المفاصل أو الركبة. لا تُجهدي قدميك كثيراً واستريحي أكثر عندما تبدئين في زيادة الوزن أثناء الحمل.

3-التحكم في وزن جسمك:

حاولي الحفاظ على وزنك؛ لأن زيادة الوزن بسرعة كبيرة تضر بالمفاصل. في المتوسط، يمكن وزنك أن يزداد نحو 15 كيلو طوال فترة الحمل.

4-استخدمي دعامات الركبة:

ارتدي دعامة للركبة تأتي مع فتحة دائرية في المنتصف عند المشي أو الانغماس في أنشطة بدنية أخرى. إنها توفر الدعم للأربطة والأوتار حول الركبة، وتساعد على السيطرة على الألم.

5-الكمادات الساخنة والباردة:

خذي حماماً بالماء الساخن، أو ضعي وسادة تدفئة على ركبتيك، متبوعاً بكمادة ثلج. سيقلل هذا العلاج البديل من الألم والتورم حول مفاصل الركبة.

6-العلاج بالتدليك:

الحصول على علاج بالتدليك يساعد على تخفيف آلام المفاصل وتيبسها، كما أنه يساعد على تحسين الحركة.

8-اتباع نظام غذائي صحي:

قومي بتضمين نظام غذائي متوازن من جميع العناصر الغذائية الأساسية. زيادة تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية والكالسيوم وفيتامين “د”؛ لتخفيف آلام المفاصل وتيبسها.

هل يُمكنكِ الوقاية من آلام الركبة أثناء الحمل

يُمكنكِ منع ألم الركبة إلا إذا كان بسبب سقوط أو إصابة.

حاولي الحفاظ على وزنك؛ حيث إن زيادة وزن الجسم تؤدي إلى التهاب الركبتين وتسبب آلام الركبة.

امنحي جسمك قسطاً كافياً من الراحة لتجنب آلام المفاصل، وقومي بتضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية بعد استشارة طبيبك.