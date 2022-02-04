طريقة “مذهلة” لتنظيف ثلاجة المنزل.. بأقل وأبسط إمكانيات

تنظيف المطبخ يعتبر من الأمور الأساسية للحفاظ على نظافة المنزل، وكشفت خبيرة تنظيف طريقة “مذهلة” للإبقاء على نظافة الثلاجة، أكثر الأماكن التي قد تجلب الرائحة السيئة للمطبخ والمنزل.

وعلى حسابها بموقع “تيك توك”، كشفت خبيرة تنظيف تدعى ميلا، طريقة بسيطة للحفاظ على نظافة الثلاجة ورائحتها الزكية.

للحصول على نظافة الثلاجة القصوى، قالت ميلا إن عليك إفراغ الثلاجة من الطعام أولا، ثم مزج كوب من الماء، مع نصف كوب من الخل الأبيض، في زجاجة بخاخ.

أما “المكون السري” الخاص بها، والذي سيترك ثلاجتك برائحة مذهلة، هو ملعقتان صغيرتان من خلاصة الفانيليا، وفقا لموقع “الصن” البريطانية.

وقامت ميلا برش الأرفف وغسل كل ركن بفرشاة تنظيف، وأوضحت أن “هذا المزيج فعال في قطع الانسكابات والأوساخ العالقة”.

وأشارت خبيرة التنظيف إلى أن الغرض من خلاصة الفانيليا هي أنها “تحتوي على كمية صغيرة من الكحول التي تساعد في الحفاظ على الثلاجة نظيفة وبرائحة طيبة”.

إلى جانب تنظيف الثلاجة من الداخل، قال خبير تنظيف آخر إنه من المهم أيضا العناية بالمناطق خلف الثلاجة.

في مقطع فيديو، قال خبير يدعى تيم، إن إهمال الناس للمناطق الخلفية يؤدي لتجمع الغبار وفتات الطعام بسرعة.

وأوضح: “قد يؤدي ذلك بعد ذلك إلى بدء نمو العفن حيث أن المنطقة رطبة جدا”.

وأضاف: “هذا يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى حساسية سيئة – ليس هذا فقط ولكن يمكن أن يؤدي إلى آفات لا تريدها في منزلك”.

وأوضح محذرا: “كما ترى، بمرور الوقت سوف يتراكم المزيد والمزيد من الغبار خلف ثلاجتك، وإذا كان يغطي الفتحات الموجودة في الثلاجة والتي تمنع الهواء، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حريق في المنزل”.

لمنع ذلك، يعتقد الخبراء أنك تحتاج فقط إلى التنظيف منطقة خلف الثلاجة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر.