ما هي شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي؟

كشف محمد العردان، المستشار بالوحدة الاجتماعية ضد العنف الأسري في السعودية، عن الشروط المطلوبة لزواج السعودية من أجنبي، أو لزواج الأجنبي من سعودية.

وقال العردان، خلال لقاء مع برنامج “سيدتي”، إن “الإجراءات تكون عن طرق المنصة الوطنية لإمارة المنطقة، ويتم تقديم طلب، يرفع إلى وزارة الداخلية، لأنها هي المخولة بالموافقة على الطلبات”.

وأوضح أن “المادة الأولى من لائحة زواج السعودي بأجنبية والسعودية بأجنبي نصت على منع الزواج بأجنبي أو أجنبية بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، ومن على الدرجة الممتازة، والدرجة الرابعة عشر، والدرجة الخامسة عشر وأعضاء السلك القضائي والعسكري ضباطا أو أفرادا، وأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء سابقا (النيابة)”.

وأضاف أن: “شروط الزوج من أجنبية يختلف إذا كان داخل المملكة أو من مواليد المملكة أو من خارجها، حيث يشترط للزواج بغير السعوديين ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 30 عاما وألا يزيد عن 70 عاما”.

وتابع: “كما يشترط ألا يكون متزوجا أو مطلقا ومضى على طلاقه 6 أشهر، أو تكون زوجته متوفية، وإذا كان متزوجا فيشترط أن يقدم ما يثبت أنها تعاني من الإعاقة، أو لا تستطيع الإنجاب، وسجله خالي من السوابق، والهوية الوطنية وغيره من الإجراءات الروتينية”.