أنغام: عانيت من الاكتئاب 4 سنوات

بعد لقائهما الفني في حفل التريو بموسم الرياض قبل أسابيع، تردد أن هناك محاولات جديدة للصلح بين أنغام وأصالة خاصة بوجودهما معاً في أكثر من مناسبة فنية تجمعهما ولكن يبدو أن أنغام أغلقت الباب نهائياً.



رفض جديد

في أول لقاء لها في 2022 بليلة عيد ميلادها عبر برنامج “المزيكا لعبتها ” كشفت أنغام عن سبب موقفها من أصالة حتى بعد محاولاتها الصلح المستمرة خلال الفترة الماضية، قالت أنغام مباشرة: “في فرق بين الغلط وتعمد الإساء، إذا شخص غلط فيا هسامحه لكن ما حدث كان تعمد إساءة”.

وكان هناك العديد من المحاولات لجمع أنغام وأصالة في طاولة عشاء واحدة أثناء وجودهما في الحفل الغنائي الأخير “تريو الرياض”، ولكن لم تنجح المحاولات كما انتشر فيديو شهير أثناء التقاط صورة خاصة بنجوم الحفل، وبدت أصالة في جانب بعيد عن بقية نجمات الحفل اللواتي حضرن، حيث اختارت الجلوس بعيداً حتى لا تتعرض لموقف محرج.

دويتو قوي

أما عن الدويتو الذي جمعها لأول مرة مع وائل كفوري، فترى أنغام أن الأغنية جذبتها منذ اللحظة الأولى كما أن وائل كفوري شخص لطيف جداً، والأغنية من أحلى الأغاني التي طُرحت في العام الماضي.

وتحدثت أنغام عن تجربتها مع الاكتئاب حيث قالت إنها ظلت تعاني من الاكتئاب لمدة أربعة أعوام حتى تعافت تماماً وتوقفت عن الأدوية وأصبحت تنظر للنعم التي لديها لتشعر بالراحة.