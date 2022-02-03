عراقية من أقوى 50 سيدة أعمال في الشرق الأوسط

احتلّت البريطانية والعراقية الأصل زينب الكُفيشي المرتبة 48 من بين أقوى 50 سيدة أعمال تشغل مناصب قيادية لشركات وهيئات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك وفقًا لقائمة أعدّتها مجلّة “فوربز”.

وفي التفاصيل، تصدّرت كلّ من دولة الإمارات العربية ومصر القائمة بـ 7 مشاركات، تليها السعودية والمغرب والكويت وعمان بـ 4 مشاركات لكل منها.

هذا وتصدّر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 16 مشاركة، يليه قطاعي التجزئة والشركات القابضة المتنوعة بواقع 6 مشاركات لكل منهما، ثم قطاع التكنولوجيا بـ 5 مشاركات.

من هي زينب؟

تشغل منصب مديرة الأعمال المؤسسية في الشرق الأوسط وأفريقيا والمسؤول التنفيذي الأول في شركة انفسكو – دبي.

تتخطّى خبرتها في المجال الـ17 عامًا، كان لإنفسكو الحصّة الأكبر منها.

ساهمت في زيادة الإيرادات وتنويع أعمال الشركة من خلال اكتساب عملاء جدد. وهي أيضًا عضو في اللجنة التنفيذية على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ما سبب شغفها في مجال الأعمال؟

في إحدى تصريحاتها، روت زينب أنها درست الاقتصاد والعلاقات الدولية في المملكة المتّحدة. وأشارت إلى انه في السنة الدراسية الأخيرة زاد اهتمامها في مجال الاقتصاد التمويلي وفي كيفية تأثير عقلية القطيع على أسواق رأس المال.

واعتبرت أن “غالبًا ما يتم تجاهل إدارة الأصول ضمن دور الصناعة في الثروة وخلق القيمة للاقتصادات. فلمديري الأصول هنا دور مهم خصوصًا في توجيه رأس المال الجديد للشركات العامة والخاصة.

اهتمامات اجتماعية وأعمال تطوّعية!

بعيدًا من عالم الأعمال والاموال، ورغم مسؤولياتها الكبيرة، لزينب اهتمامات أخرى تتنوّع بين الأعمال التطوعية في مخيّم للاجئين في اليونان وبين الانخراط في جمعيّات وتنظيم نشاطات لدعم المرأة. فهي عضو نشيط وقائدة في منظمة Ellevate، وهي شبكة نسائية محترفة ملتزمة بالتنوع والشمول.

وتجدر الإشارة إلى ان المعايير المتّبعة لاختيار هؤلاء السيدات هي: الإيرادات والأصول والقيمة السوقية والأصول تحت الإدارة إضافة إلى عدد الموظفين، الإنجازات المُحققة خلال العام الماضي، المنصب، الخبرة المهنية، المسؤولية الاجتماعية والمبادرات التي قادتها المرأة بالإضافة إلى نقاط تحريرية. وهذه ليست المرّة الأولى التي يدرج فيها اسم الكُفيشي ضمن هذه القائمة.