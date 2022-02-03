لصاحبات الشعر الخفيف: تعرفي إلى حيل النجمات لشعر كثيف وحيوي

كرس آبلتون هو أحد أشهر مصففي الشعر لأشهر نجمات هوليوود ومشاهيرها المتألقات – يشاركك اليوم أسرار هؤلاء النجمات، ليظهرن بشعر كثيف وحيوي، مهما كان شعرهن خفيفاً أو غير كثيف؛ فالسر وراء طلات هؤلاء النجمات ليس أنهن مختلفات عن بقية نساء العالم، ولا أنهن يتميزن بشيء لا تحصل عليه بقية نساء العالم، وإنما هن يتمتعن بوجود فريق عمل متكامل وظيفته أن يبدين بهذا التألق، بعد مجهود وعمل لساعات.

لحلول سريعة

رشي جذور شعرك بسبراي مخصص لزيادة كثافة ورفع الشعر. ثم بفرشاة دائرية، مشطي مقدمة شعرك لأعلى وبعيداً عن الوجه، مع بعض الحرارة لبضع ثوان. ستحصلين على شعر كثيف وممتلئ.

ذيل حصان حيوي وممتلئ

اقسمي شعرك نصفين من خلف الرأس. ضمي القيم الأعلى في شريط مطاطي لربط الشعر، والجزء الأسفل اقسميه لجزئين رأسيين، ولفيهما على ربطة الشعر المطاطية، ثم ضميهما معاً بشريط مطاط آخر، لتحصلي على ذيل حصان كثيف وممتلئ وحيوي مع كل حركة.

الجدائل الحل التقليدي الأصيل

اجدلي شعرك في جدائل خلال النوم، وعند الصباح ستحصلين على شعر كثيف وممتلئ وبه تمويجات بديعة طبيعية، تزيد من مظهر كثافة شعرك. وحيلة آبلتون للمزيد من الكثافة، هي رش سبراي شعر على منتصف رأسك عند قسمة شعرك لنصفين لتجدليه، ومن الجذور للأطراف، ثم اجدلي شعرك في جديلة واسعة وليست ضيقة أو متماسكة. فكي الجديلتين وخللي أصابعك في خصلات شعرك لتفكيه بنعومة وسترين نتيجة مذهلة.

اسطوانات لف الشعر

رشي سبراي مكثف للشعر على جذور وأطراف شعرك الندي، وليس المبلل. ثم لفي شعرك على اسطوانات لف الشعر (رولو) من الحجم الكبير. استخدمي مجفف الشعر لتجفيفه قبل لفه على الرولو أو أثنائها، وستحصلين على ضعف كثافة شعرك بسهولة.

حيل سهلة يمكنك اعتمادها وتطبيقها لشعر أكثر جمالاً وطلة هوليوودية بكل سهولة ودون مجهود؛ جربيها وشاركينا النتائج.