بعد الطلاق.. ميليندا غيتس تتراجع عن “تبرعات المؤسسة الخيرية”

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن ميليندا فرينش غيتس، لم تعد تتعهد بالتبرع بمعظم ثروتها للمؤسسة الخيرية التي شاركت في تأسيسها مع زوجها السابق، وستقوم بتوزيع الأموال بين المؤسسات الخيرية الأخرى.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين، إن خبيرة الكمبيوتر البالغة من العمر 57 عاما، والتي ولدت في تكساس، غيرت موقفها في أواخر عام 2021.

وأشار موقع “فوربس” إلى أن ثروة ميليندا اليوم تبلغ أكثر من 6 مليار دولار.

وجاءت هذه الخطوة بعد طلاقها العام الماضي من المؤسس المشارك لشركة ميكروسوفت بيل غيتس.

كان الزوجان قد تعهدا في عام 2010 بمنح الجزء الأكبر من ثروتهما لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، التي تأسست عام 2000 وأنفقت 55 مليار دولار في أول عقدين لها، مع التركيز على مكافحة الفقر والمرض وعدم المساواة.