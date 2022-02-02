جينيفر لوبيز تسجل أغنيات جديدة في لوس انجلوس

بدأت النجمة جينيفر لوبيز البالغة من العمر 52 عاما، تسجيل أعمال جديدة، وذلك بعدما رصدها المصورون قبل يوم وهي في استوديو آخر تتابع انجاز بعض الأغنيات في لوس إنجلوس.

يشار إلي أن شركة Universal Pictures كانت قد أعلنت عن طرح فيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز في دور العرض الأمريكية يوم 11 شباط /فبراير 2022، وهو الفيلم الذي تأجل عرضه أكثر من مرة، جراء فيروس كورونا.

أحداث الفيلم تدور حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغني الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك، بعدما علمت بخيانته، مما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيا من بين الحشود، والذي يحمل لافتة بعنوان Marry Me فيما تستند قصة الفيلم لرواية مصورة لبوبى كروسبي.