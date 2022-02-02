أديل تتحدى كوفيد19: سأغني في حفل جوائز بريت

بعد أسبوعين من ظهورها دامعة العينين لتخبر جمهورها أنها ستؤجل حفلاتها في لاس فيغاس بسبب تعقيدات تتعلق بكوفيد-19، أكدت المغنية البريطانية أديل أنها ستغني في حفل توزيع جوائز بريت الأسبوع المقبل.

وستصعد المغنية الشهيرة على خشبة المسرح في مسقط رأسها في لندن يوم الثامن من شباط/فبراير في الحفل السنوي الذي يحتفي بأبرز مغنيي موسيقى البوب البريطانية، حيث تم ترشيحها لأربع جوائز.

وكتبت أديل على تطبيق إنستغرام “يسعدني حقا أن أقول إنني سأغني في حفل جوائز بريت الأسبوع المقبل”، وأشارت إلى أنها ستظهر أيضا في البرنامج التلفزيوني (ذا غراهام نورتون شو).

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت العديد من وسائل الإعلام البريطانية أن أديل، التي تعيش في لوس انجلوس، لن تغني في حفل بريت.

وأديل، التي تصدرت قوائم المبيعات حول العالم بألبومها الجديد “30”، تتنافس على جوائز أفضل ألبوم وأفضل فنان أو فنانة وأفضل أغنية عن أغنية (إيزي أون مي) “ترفق بي” وأفضل عرض لموسيقى البوب أو آر آند بي، وسبق لها أن فازت بتسع جوائز بريت.

وفي الشهر الماضي، أجلت المغنية البالغة من العمر 33 عاما سلسلة من الحفلات في لاس فيغاس كانت من المقرر أن تبدأ في 21 كانون الثاني/ يناير بسبب إصابة نصف طاقم العمل بمرض كوفيد-19.

وكان مقررا أن تبدأ أديل إقامة لمدة ثلاثة شهور في فندق سيزرز بالاس فيما كانت ستصبح أول عروض تقدمها على خشبة المسرح منذ 2017.