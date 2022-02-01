على الدبكة العراقية.. ميريام فارس ترقص في السعودية (فيديو)

على الدبكة العراقية، رقصت الفنانة ميريام فارس، خلال فعاليات افتتاح جائزة “فورمولا إي” في السعودية.

وشاركت الفنانة صورًا لها خلال أدائها الرقص على الدبكة العراقية، وذلك بعدد من الصور خلال الحفل، وذلك عبر حسابها على “انستغرام”.

ملكة المسرح ميريام فارس تشعل اجواء حفل السعودية باداء اكثر من رائع@myriamfares pic.twitter.com/VxkOMSfMKq — أغاني نيوز – Aghani News (@AghaniNews) January 31, 2022

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها خلال الرقص على الدبكة وإيقاع الطبول والتي حملت إحداها لتدق عليها بنفسها، وسط تفاعل الحضور.

وسبق وعلقت “مريام” على الحفل قائلة: “كان لي شرف افتتاح فعاليات بطولة العالم في الفورمولا إي التي انطلقت بدورتها الثامنة ولأول مرة من أرض المملكة العربية السعودية الرياض لتجول في العالم”.