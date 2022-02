بعد الموناليزا… شاهدوا الكوروناليزا!

طرحت الممرّضة الإيرلندية كلوي سليفين، عملها الثالث المستوحى من جائحة كورونا للبيع في مزاد علني.



وفي حديث لشبكة “سكاي نيوز”، أعلنت أن الأموال ستذهب رعايتها إلى LauraLynn، دار رعاية الأطفال الوحيدة في جمهورية إيرلندا.

ولفتت إلى ان الحاجة إلى ارتداء معدات الحماية الشخصية باستمرار أثناء العمل دفعتها إلى تكييف اللوحة الاصلية لتناسب حياتنا الآن.

وكشفت طالبة التمريض في جامعة كوليدج دبلن، أنها استمدت الإلهام من تجربة عمها في جناح طوارئ الأطفال بدار الرعاية.

وتعد “كورونا ليزا” أحدث عمل للطالبة، أعادت فيه إنشاء تحفة من عصر النهضة، وهي معروضة للبيع بالمزاد حتى 3شباط . وتجاوزت مبلغ الـ520 يورو الذي جمعته من خلال إعادة تصورها لعمل مايكل أنجلو.

I’m delighted to be auctioning my third painting for @LauraLynnHouse, Ireland’s Children’s Hospice

My last piece for @BUMBLEance sold for €520 so I’m very excited about this one!

Herman & Wilkinson – Fine Art and Decorative Interiors Auction, 31Jan-3Febhttps://t.co/2gZDZR5xEG pic.twitter.com/rtXsdaLjBh

— Chloe Slevin (she/her) (@claypalgal) January 19, 2022