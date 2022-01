ممرضتان تجمعان 1.5 مليون دولار من تزوير بطاقات التطعيم

جمعت ممرضتان في لونغ آيلاند بولاية نيويورك الأميركية، أكثر من 1.5 مليون دولار من خلال تزوير بطاقات لقاح كورونا، والتلاعب بقاعدة بيانات الولاية.

واصدر المدعي العام لمقاطعة سوفولك، أمرا باعتقال جولي ديفونو (49 عاما) مالكة ومشغلة مركز لطب الأطفال وموظفتها ماريسا أورارو (44 عاما) بعد تلقي شكوى.

وقالت شبكة “سي إن بي سي” الأميركية، انه في الفترة بين نوفمبر 2021 إلى يناير 2022، قامت السيدتان بتزوير بطاقات التطعيم، وحصلتا على 220 دولارا مقابل كل منها و85 دولارا لكل طفل، مع التلاعب بقاعدة بيانات نظام معلومات التحصين في ولاية نيويورك.

وذكر المدعون، إنه في مناسبة واحدة أو أكثر، أنشأت السيدتان سجلات تشير إلى إعطاء اللقاح لمخبر سري على الرغم من عدم إعطاء اللقاح مطلقا.

وصرح العميل الخاص سكوت لامبيرت بأن “تزوير بطاقات التطعيم وإدخال معلومات كاذبة في قاعدة بيانات الولاية المستخدمة لتتبع سجلات التطعيم يعرض صحة الآخرين ورفاههم للخطر، ويقوض الجهود المبذولة لإبطاء انتشار الفيروس”.

وأوضح المسؤولون، إن الضباط وأثناء تفتيش منزل ديفونو صادروا ما يقرب من 900 ألف دولار.

كما زعم العميل لامبيرت أنهم عثروا على دفتر أستاذ يوثق الأرباح من المخطط والتي تزيد على 1.5 مليون دولار.

وأفادت مصادر لصحيفة “نيويورك ديلي نيوز”، بإن ديرين ديفوونو، زوج المتهمة، وهو ضابط في إدارة شرطة نيويورك، يخضع للتحقيق من قبل مكتب الشؤون الداخلية بالوزارة فيما يتعلق بتورطه المحتمل في مخطط زوجته المزعوم.

The #Suffolk County DA arrested two people including the owner of an Amityville pediatric office for selling fake Covid-19 vaccine cards. $220 for adults, $85 for children. Ledgers show they may have made $1.5 million dollars from this illegal scheme #NBC4NY pic.twitter.com/jm0bcOkCeX

— Pei-Sze Cheng (@PeiSzeCheng4NY) January 28, 2022