معلومات عليك معرفتها قبل الحقن بالبوتوكس

يمكن أن يقلل حَقْنُ البوتوكس علامات الشيخوخة، ويمنحك مظهراً أكثر شباباً، لكن هذا إذا تم إجراؤه بالطريقة الصحيحة.

ومن المهم للغاية البحث عن طبيب معتمد في منطقتك، يفهم تشريح وجهك ويصمم علاجك، وفقاً لاحتياجاتك الخاصة، كما يجب أن تأخذي الأمور التالية بعين الاعتبار قبل الخضوع لحقن البوتوكس:

* أعراض جانبية لحقن البوتوكس

– تدلي الحاجبين

يحدث هذا عندما يحدث خطأ ما في عملية شد الجفن بالبوتوكس، وغالباً يرجع ذلك إلى حقن البوتوكس في العضلة الخطأ، أو بعمق مبالغ فيه.

– المظهر المجمد

يرجع تجمد الوجه إلى الإفراط في حقن البوتوكس، خاصة في عيادات التجميل التي تركز على التسويق والطاقم عديم الخبرة.

– تجعد الشفاه

تحدث هذه المشكلة خاصة بعد حقن الشفة العلوية لإزالة خطوط المدخنين.

– تدلي الشفاه

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تواجه كثيرات هذه المشكلة، عندما يتم حقن البوتوكس بشكل مفرط حول العينين، ويتدفق إلى أسفل عضلات الوجه، ما يؤدي إلى انحراف ابتسامة المريض إلى أحد جانبي الوجه.

– النتوءات المؤلمة في الجبهة

تنتج هذه النتوءات عندما يتم حقن البوتوكس بشكل سطحي في الجلد على أيدٍ غير خبيرة.

* نصائح ما بعد حقن البوتوكس

· يُنصح بعدم ممارسة التمارين الرياضية بعد حقن البوتوكس، لأنها تزيد تدفق الدم إلى عضلات وجهك، ما يؤدي إلى تعافٍ أسرع.

· لا يُنصح بتدليك المنطقة المعالجة لمدة 3 أسابيع على الأقل، لأنه قد يتسبب في انتقال مادة البوتوكس إلى عضلة أخرى، ما يسبب المزيد من المضاعفات.

· يراعى تجنب استخدام أي ضمادات حرارية، لأن هذا يزيد تدفق الدم في عضلات الوجه، وبالتالي يطيل آثار مادة البوتوكس.