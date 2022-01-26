قصر ويخت وطائرة .. جورجينا تكشف تحول حياتها بسبب “الأمير رونالدو”

واصلت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز سرد تفاصيل جديدة عن علاقتها بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، ووالد أطفالها.

وفي مسلسل يعرض عبر منصة “Netflix” بعنوان “أنا جورجينا” تروي الفاتنة ذات الأصول الأرجنتينية قصة حياتها مع الدون وتفاصيل علاقتهما التي بدأت قبل 5 سنوات في إسبانيا.

ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل يوم الخميس المقبل تزامنا مع الذكرى 28 لعيد ميلاد جورجينا.

وكشفت الإسبانية الحسناء عن تفاصيل جديدة عن حياتها مع رونالدو والتي وصفتها بالعادية رغم الثراء الفاحش لزوجها: “حين وصلت إلى مدريد جئت بحافلة وحين خرجت منها خرجت وأنا أستقل سيارة بوجاتي، (قيمتها 12 مليون إسترليني)”.

وواصلت: “تحولت من فتاة تبيع المنتجات إلى فتاة ترتديها، وتسير على السجادة الحمراء، لدي ملايين المتابعين وأنا زوجة أكثر شخص يتابعه الناس في العالم”.

قصر ضخم

كشفت جورجينا بصراحة بالغة كيف كانت تعاني في بداية علاقتها برونالدو حين كانت تذهب إلى قصره المختلف تماماً عن البيوت الصغيرة التي عاشت فيها على مدار حياتها قبل معرفتها به.

وتقول جورجينا في هذا السياق: “أول مرة ذهبت فيها إلى بيت رونالدو، كنت أتوه حين أذهب إلى المطبخ، كان الأمر يأخذ مني نصف ساعة كي أعود مجدداً لأنني لم أكن أعرف الطريق”.

وأكملت: “كان قصراً كبيراً، وأنا منذ طفولتي اعتدت العيش في شقق صغيرة، ولكن بعد 6 أشهر عرفت كل ركن في المنزل”.

جورجينا كانت تشير إلى قصر الدون في مدريد والبالغ قيمته 4.8 مليون جنيه إسترليني والواقع في حي “لا فينكا” الفاخر بالعاصمة.

سيدة القصر

تحولت جورجينا إلى سيدة قصر رونالدو بعد ارتباطها بالموهوب البرتغالي، وكشفت عن “مهندسة الديكور” بداخلها ووضعت لمساتها الشخصية على ذوق المنزل.

وتقول جورجينا: “لم أحب مزج الرخام بالأضواء، ولا أحب الورود البلاستيكية ولا الكتب الجديدة”.

جورجينا أكدت: “أحببت العيش في تورينو، كل شيء كان قريباً من المنزل، لو أردت التزلج يمكنك الذهاب بسهولة، إذا أردنا يوماً مذهلاً نذهب إلى ميلانو، ولو أردنا البحر نذهب إلى موناكو، ولكن العيش في تورينو يعتمد في الأغلب على كريس، ولكني لا أطلب أكثر مما أنا فيه، في النهاية أنا سعيدة”.

حياة عادية

جورجينا شددت على أنها لا تختلف عن أي سيدة عادية في منزلها: “أنا أعمل في المنزل، أعتني بالأولاد، هم في غاية السعادة لأن لدينا الموارد التي تجعلهم في أفضل المدارس ويمارسون أفضل الأنشطة”.

وواصلت: “أولادي هم كل شيء بالنسبة لي، أحب المكوث في المنزل، ونحن مثل أي عائلة عادية، نتناول الإفطار معاً، ثم يذهب رونالدو للمران وأكون قد جهزت له كل ما يحتاجه، وحين اضطر للاعتناء بالمنزل أفعل ذلك”.

وأضافت: “لا أعتبر نفسي ظاهرة ولكني سيدة محظوظة، لأني أعرف الفارق بين ألا تملك أي شيء وأن تملك كل شيء”.

الأمير رونالدو

شددت جورجينا على أنها لطالما حلمت بأن يدخل حياتها أمير يخلب عقلها، مشيرة إلى أن كريستيانو هو من لعب هذا الدور.

وتقول: “حين كنت صغيرة، لطالما حلمت بأن تكون لدي عائلة رائعة وأن أبني منزلاً، حلمت بالأمير الساحر، والآن لدي أحدهم، وأطفال رائعون يمنحونني الكثير من الحب، ويمكنني القول إنه بالفعل الأحلام تتحقق”.

وعن الطائرة الخاصة لرونالدو تحدثت: “الطائرة الخاصة تجعل السفر أسهل، كنت سأجن لو اضطررت للبقاء ساعتين في المطار مع رونالدو لم أكن سأسافر”.

علماً بأن جورجينا ورونالدو يمتلكان كذلك يختاً يحمل الحروف الأولى من اسميهما “CG” وتبلغ قيمته 5.5 مليون إسترليني.