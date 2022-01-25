الغيرة تشتعل بين ديميت أوزدمير وهاندا آرتشيل

بعد تعافي الثنائي هاندا آرتشيل وكرم بوسين من عدوى فيروس كورونا، تصدّر اسم كل منهما تريند تويتر في تركيا قبل ساعات بعد شائعة حمل هاندا التي أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع الصحافة التركية ووسائل السوشيال ميديا.

مشروع جديد

تردد في الكثير من المواقع الإلكترونية التركية أن الثنائي هاندا آرتشيل وكرم بوسين بطلي المسلسل التركي الشهير “أنت اطرق بابي” يستعدان لمشروع فني جديد يجمعهما خلال الموسم القادم ولكن لم يعلنا عن تفاصيله لحين انتهاء التعاقدات بينهما وبين الجهة المنتجة.

ولكن المؤكد الذي ذكرته الصحف التركية أن كرم بوسين يجري حالياً مفاوضات مع منصة ديزني بلس ليكون بطل مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “بيني وبين الدنيا” والذي رشح لبطولته ديميت أوزدمير وحفصة نور، على أن يكون بداية تصويره في مارس المقبل.

غضب ديميت

أما الخبر الذي انتشر عبر الصحف التركية والمواقع الإلكترونية، فهو غضب ديميت أوزدمير من الشركة الإدارية لأعمالها والتي تدير أعمال هاندا آرتشيل أيضاً حيث عرضت معظم الأعمال الجديدة على هاندا خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي أزعجها كثيراً.

وبمجرد أن نزلت هاندا إلى أحد شوارع تركيا فور شفائها من عدوى كورونا، تسارعت إليها كاميرات وسائل الصحافة والإعلام لسؤالها عن أزمة الغيرة بينها وبين ديميت الأمر الذي نفته هاندا بلباقة وسارعت إلى سيارتها مبررة بسوء الطقس البارد.