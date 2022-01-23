فجر السعيد تردّ على وثيقة زعمت إقامتها علاقة جنسية مع إعلامي عراقي

ردت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على اتهامات طاولتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بإقامة علاقة حميمة مع الإعلامي العراقي فراس الحمداني في عام 2017، وفق وثيقة متداولة ومنسوبة لمجلس الأمة في البلاد، أكّدت الكاتبة أنّها مزّورة.

وذكرت الوثيقة المزعومة التي وقع عليها عدد من أعضاء مجلس الأمة المطالبة بالتحقيق في “الفيديو الذي يوثق ليلة حمراء في أحد فنادق بغداد بين السعيد والحمداني”.

وأعادت السعيد مشاركة تغريدات الاتهامات ضدها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، معلقةً بقولها: “يا خمة يا زبالة ياللي أكيد أعراضكم مباحة استغفر الله العظيم جان فيكم خير وفيهم رجال مو شي ثاني طلعوا الوثيقه وانا انشرها لكم… بس اللي يسوي هالشي اكيد مو رجال قولاً واحداً”.

وأضافت في تدوينة أخرى: “على فكرة أنا واثقة من نفسي جداً، وأمي الله يرحمها كانت دايماً تقولي امشي ياحرّه ماعليج مضره، بس كان في داخلي شي يقول يمكن هالجماعة فعلاً كلامهم عن الشريعة وحدود الله عن قناعة، فقلت خلي أشوف يمكن صج ويطلع منهم واحد يشهد شهادة حق فيني، رغم الخصومة السياسية، صيانة لأعراض الناس… خيبوا ظني”.