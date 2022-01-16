فوائد العسل الخام للبشرة‎‎

اكتشفي معنا فوائد العسل كعنصر طبيعي للعناية بالبشرة. وجربي استخدام العسل الخام العضوي كقناع للوجه لعلاج حب الشباب واعرفي خصائصه الطبيعية المضادة للبكتيريا.

العناية بالبشرة بالعسل الخام العضوي

إن استخدامه كعنصر أساسي في روتين العناية بالبشرة يساعد في الحفاظ على بشرة صحية ومتوهجة. فيما يلي بعض الفوائد المذهلة:

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات على تهدئة الاحمرار وتوحيد لون البشرة.

مكافحة الشيخوخة: غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحافظ على بشرتك شابة وممتلئة ومتألقة.

تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا على ترويض حب الشباب وحماية بشرتك من التشققات المستقبلية.

يمتص الزيت الزائد بشكل طبيعي ويعمل كمرطب ويحافظ على بشرتك ناعمة ورطبة.

يمكن أن يساعد في تقليل ظهور ندبات حب الشباب والتصبغ بمرور الوقت.

علاجات البشرة بالعسل

تخلصي من روتينك المعتاد للعناية بالبشرة وجربي تحدي أسبوع العسل، واتبعي هذه الخطوات لتحقيق توهج العسل الذهبي الخاص بك.

فقط للتوضيح، لن تحصلي على النتائج التي تريدينها ما لم تستخدمي العسل الخام العضوي، وابتعدي عن الأشياء الرخيصة في السوبر ماركت.

للتنظيف اليومي

مرري يديك تحت الماء ثم ربتي على وجهك حتى يصبح رطباً قليلاً، لا ترشي عليه الماء وإلا لن يلتصق العسل.

قومي بفرك العسل العضوي الخام بيدك ودلكيه على بشرتك (يمكنك تسخين العسل عن طريق فركه بين أصابعك أو وضع البرطمان في وعاء به ماء ساخن).

اشطفيه وكرري العملية مرة أخرى. من المهم أن تقومي بتنظيف مزدوج للتأكد من التخلص من أي مكياج أو أوساخ عنيدة قبل اعتماد هذه الطريقة. قومي بإزالة مكياجك بمنديل الوجه أو بماء ميسيلار.

لتقشير البشرة

لتنظيف أعمق، أضيفي القليل من المكونات الإضافية إلى العسل مثل الشوفان واستخدميه مرة واحدة في الأسبوع.

قومي بإزالة أي مكياج أو أوساخ (راجعي خطوات التنظيف)

ضعي الخلطة على وجهك بالكامل مع الحرص على عدم دخوله في عينيك وافركيها بحركات دائرية لطيفة لتحصلي على بشرة ناعمة كالحرير بدون مواد كيميائية على الإطلاق!