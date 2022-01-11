سر في حليب الأم يمنح الرضيع مناعة ضد كورونا

كشفت دراسة لجامعة “ماساتشوستس أمهيرست” الأميركية، بأن النساء اللواتي تم تطعيمهن ضد كورونا ينقلن الأجسام المضادة الخاصة بالفيروس إلى أطفالهن الذين يرضعون رضاعة طبيعية.

وقالت الدراسة، انه “بقياس الاستجابة المناعية للقاحات “الرنا مرسال” للقاحي فايزر وموديرنا، في كل من حليب الأم وبراز الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية”.

وكشف فينيش ناراياناسوامي، الباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره موقع جامعة “ماساتشوستس أمهيرست” في 7 كانون الثاني الحالي، إن هذا “البحث هو الأول من نوعه للكشف عن الأجسام المضادة للفيروس في عينات البراز المأخوذة من رُضع لأمهات تلقين اللقاحات”.

واضاف أن “أهمية هذه الدراسة تكمن لأن النساء يرغبن في معرفة ما إذا كان أطفالهن لديهم هذه الأجسام المضادة، وتظهر دراستنا أن الأجسام المضادة تنتقل عبر حلي بالأم، وتقديم هذا الدليل القاطع هو دافع للنساء لمواصلة الرضاعة الطبيعية بعد تلقي اللقاح”، موضحا انه “تم اكتشاف الأجسام المضادة عند الرضع بغضّ النظر عن العمر، من 1.5 شهر إلى 23 شهراً”.

يُذكر أن وباء كوفيد أودى بأكثر من 5,483,023 شخصا في أنحاء العالم، والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بتسجيلها 837,264 وفاة، تليها البرازيل (619,937) ثم الهند (483,790) وروسيا (316,163).

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث من تلك المسجلة رسميا.