فنانة عربية: كريستيانو حاول إقامة علاقة معي وتجاهلته (فيديو)

أثارت عارضة الأزياء التونسية، حنان العش، جدلا واسعا وموجة سخرية بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني إن لاعب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، كريستيانو رونالدو، أراد إقامة علاقة عاطفية معها.

وتهكم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على حنان العش، بعد تصريحها في برنامج تلفزيوني للإعلامي التونسي، هادي زعيم، بأن كريستيانو رونالدو أرسل لها عديد الرسائل على تطبيق “واتساب” لكنها رفضت إجابته.

وأضافت حنان العش أن رونالدو أرسل لها رسائل على “إنستغرام” بعد أن رآها وأعجب بها، مشددة على أنه تحصل على رقم هاتفها من صديق واتصل بها.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من حنان العش، ونشروا صورا لزوجة رونالدو، جورجينا رودريغيز، باكية، كما نشروا صورا ل‍كريستيانو رونالدو وعائلته، وعلقوا على الصور قائلين إن حنان العش ستشتت شمل هذه العائلة.

https://www.facebook.com/watch/?v=861724264539240