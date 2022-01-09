السوريات يتصدرن القائمة والعراقيات ثامناً في تصنيف اجمل النساء العربيات

تهتم العديد من المواقع والمجلات العالمية بجمال المرأة وصفات النساء حول العالم، ومؤخرا صدر أحدث تصنيف عالمي يجريه الموقع الأمريكي الشهير رانكر لاختيار أجمل نساء العالم، ومن ضمن التصنيف يتم اختيار أجمل النساء على مستوى القارات والاقاليم ومن ضمنها المنطقة العربية.

وحسب تصنيف الاجمل عربيا جاءت سوريا بالمركز الأول كأجمل نساء في المنطقة العربية، ثم تنافست تونس والمغرب بالمراكز الثانية والثالثة بنفس عدد النقاط، ثم فلسطين بالمركز الرابع ولبنان بالمركز الخامس، ثم جاءت الجزائر بالمركز السادس ومصر بالمركز السابع والأردن والعراق المركز الثامن، وجاءت كل من ليبيا واليمن والسودان والبحرين بمراكز متتالية.

التصنيف يعتمد على عدة عوامل تتعلق بالشهرة التاريخية لأجمل النساء، ووفقا لتصنيف الأدبيات العربية لأجمل النساء في المنطقة العربية، والوجوه النسائية الجميلة الأكثر انتشارا، ثم يتم احتساب آراء الجمهور والمختصين “بالمرأة والجمال” بشرط عدم اختيار البلد الذي تنتمي له.

بينما تصدرت نساء الدول الأوروبية قائمة أجمل نساء الدول في العالم بعد تصدر المرأة البرازيلية القائمة ببشرتها الحنطية اللامعة، فيما حلت نساء روسيا في المركز الثاني بجمالهم الطبيعي وبشرتهم البيضاء النقية التي يشتهر بها نساء روسيا، فيما حلت نساء السويد والنرويج المشهورين بالقوام الممشوق والجمال ذي اللون الأشقر، بالمركز الرابع وبريطانيا خامساً وفرنسا سادساً وجاءت نساء إيطاليا في المركز العاشر في القائمة.