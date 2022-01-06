أم تختطف طفليها لمنع أبيهما من تطعيمهما ضد كورونا

أوقفت امرأة في جنوب إسبانيا، بتهمة خطف طفليها لمنع زوجها السابق من تطعيمهما ضد كورونا، وفق ما أكدته مصادر متطابقة لوكالة “فرانس برس”.

وقال مصدر قضائي للوكالة إن هذه المرأة البالغة من العمر 46 عاماً ملاحقة بتهمة “سلب قصّر” بعد دعوى مرفوعة في 16 ديسمبر من طليقها المقيم قرب إشبيلية بمنطقة الأندلس.

وأشار الرجل المذكور إلى أنه فقد الاتصال بطفليه البالغين من العمر 12 و14عاماً منذ مطلع نوفمبر، واتهم زوجته السابقة بخطفهما لمنعه من تطعيمهما ضد كورونا.

وبعد عمليات بحث مكثفة، سلمت الأربعينية نفسها للقضاء صباح الأربعاء في إشبيلية، بصحبة “طفليها”، وفق مصدر قضائي.

ولفت ناطق باسم الحرس المدني إلى أن القاصرين اللذين توقفا عن ارتياد المدرسة منذ مطلع نوفمبر، سُلّما إلى والدهما بعد ظهر الأربعاء.

أما الأمّ فقد أوقفت احتياطياً بانتظار مثولها أمام القضاء، وفق المصدر عينه.

وتحتل إسبانيا موقعاً متقدماً في أوروبا على صعيد نسب التطعيم ضد كورونا الذي لم يثر جدلاً كبيراً في البلاد في ظل النسبة المتدنية من معارضي التطعيم.

وتلقى 90% من الأشخاص في سن 12 عاماً وما فوق اللقاح المضاد لكورونا في إسبانيا.