6 وسائل سهلة وفعّالة لإخفاء الجذور الرماديّة من دون صبغها

تُعتبر صبغة الشعر الأسلوب الأكثر شيوعاً لإخفاء الجذور الرماديّة، ولكن تكرار استعمالها يُعرّض الشعر لمجموعة من المكوّنات الكيميائيّة قد تكون مسؤولة عن تلفه وفقدانه للحيوية فما هي البدائل التي يمكن استخدامها في هذا المجال لإخفاء الجذور الرماديّة دون إلحاق الأذى بالشعر؟

البدائل الآمنة، والسريعة، والقليلة الكلفة متوفّرة وهي كفيلة بتغطية الجذور الرماديّة مرحلياً، تعرّفوا على أبرزها فيما يلي:

1- استخدام المساحيق المؤقتة:

تتوفر في الأسواق مجموعة من المساحيق المخصّصة لإخفاء الجذور الرماديّة بشكل مؤقّت. وهي تأتي بألوان متنوّعة توفّر الظلّ الأقرب للون الشعر. تتميّز هذه المساحيق بكونها مضادة للماء والتعرّق، وهي تبقى على الشعر حتى غسله. احتفظوا بعبواتها في حقيبة اليد لإجراء روتشة عند الحاجة.

بعد تسريح الشعر، يُنصح برشّ القليل من الرذاذ المثبّت على الجذور الرماديّة ثمّ تطبيق المسحوق الملوّن عليها مما يساهم في الحفاظ على ثباته، على أن يتمّ الانتظار لحوالي دقيقة واحدة قبل تسريح الشعر من جديد للتخلّص من فائض المسحوق الملوّن.

2- الاستعانة بالكونسيلر الخاص بالشعر:

يُعتبر الكونسيلر الخاص بالشعر وسيلة عمليّة جداً لإخفاء الجذور الرماديّة. وهو قد يتخذ شكل مستحضر رذّاذ أو يشبه في صيغته الكريميّة الكونسيلير الخاص بمحيط العينين أو إصبع أحمر الشفاه. تطبيق هذه المستحضرات سهل وعمليّ جداً وهو يؤمّن تغطية للجذور الرماديّة حتى غسل الشعر من جديد.

3- اعتماد تقنيّة “الإيربراش”:

تستعمل تقنيّة Airbrush عادةً في مجال الرسم والماكياج، ولكنها فعّالة أيضاً لإخفاء الجذور الرماديّة إذ تؤمّن تغطية كاملة بكميّة قليلة من المستحضر. تنفيذ هذه التقنيّة يتمّ بواسطة مسدس هوائي يزوّد بالسائل الملوّن ويوجّه نحو الجذور لتلوينها. بعض التدريب ضروري لحسن استعمال هذا المسدس خاصةً أنه يجب إبعاده حوالي 10 سنتيمترات عن جذور الشعر أثناء التطبيق.

4- تبديل التسريحة:

يُساعد تغيير شكل التسريحة أحياناً في إخفاء الجذور الرماديّة. يمكن لهذه الخطوة أن تُلغي الحاجة إلى استعمال أي مستحضرات خافية للجذور الرماديّة كما أنها تضفي لمسة من التجدّد على الإطلالة.

من أبرز التسريحات المفيدة في هذا المجال:

• ربط الشعر بشكل عقدة أو ذيل حصان عند أعلى نقطة من الرأس. يمكن لهذه الخطوة أن تلغي الحاجة إلى استعمال أي مستحضرات خافية للجذور الرماديّة.

• ترك الشعر منسدلاً على الوجه لإخفاء الأطراف التي تظهر عليها الجذور الرماديّة أولاً.

• تغيير مكان فرق الشعر أو شكله، أو حتى إلغائه.

• استعمال أكسسوارات الشعر من دبابيس، وأقواس، وأوشحة. اعتماد تسريحة مجعّدة تضيف حجماً على الشعر وتخفي الجذور البارزة.

5- إخفاء الجذور بواسطة الماكياج:

يمكن لظلال العينين، والماسكارا، والكحل، والآيلاينر أن تُشكّل وسائل فعّالة لإخفاء الجذور الرماديّة. والأفضل في هذا المجال استعمال مستحضرات ذات نوعيّة جيّدة تغلّف الشعر دون أن تترك عليه طبقة كثيفة. يمكن أيضاً الاستعانة بالظلال التي تحتوي في تركيبتها على أنواع من المساحيق المغناطيسيّة كونها تلتصق بالشعر بسهولة دون أن تثقله. يُنصح باستعمال فراشي أو اسفنجات الماكياج لتطبيق هذه المستحضرات على جذور الشعر.

– الاستعانة بالأعشاب والنباتات:

يمكن لبعض الأعشاب والتباتات أن تؤمّن وسيلة فعّالة لإخفاء الجذور الرماديّة بشكل مؤقّت.

6- الجاتامانسي: تنمو هذه النبتة في جبال الهيمالايا، وهي تستعمل في صناعة العطور وفي الطب الطبيعي ولكنها مفيدة أيضاً في تعزيز لون الشعر الداكن وإخفاء الجذور الرماديّة. يكفي خلط مسحوق الجاتامانسي مع القليل من الماء وزيت الزيتون أو زيت الأرغان للحصول على عجينة يسهل تطبيقها على الشعر الرطب من الجذور إلى الأطراف. وهو يُترك لمدة ساعة قبل شطف الشعر جيداً وتطبيق كونديشنر عليه.

7- الحنّة: هي من النباتات الشائع استعمالها في مجال تلوين الشعر خاصةً أنها تتمتع بخصائص مقوّية وحامية من التقصّف والتجعيد. يتمّ خلط الحنّة بالماء أو زيت جوز الهند والقليل من خل التفاح أو عصير الليمون للحصول على عجينة يسهل تطبيقها على الشعر. وهي تترك عليه لمدة تتراوح بين 3و5ساعات بعد تغليف الشعر بقبعة حمّام بلاستيكيّة. تُشطف بعد ذلك بالماء دون غسل الشعر في الساعات ال32 التالية للحفاظ على ثبات لونه.

8- أزهار الهيبيسكوس: نقيع هذه الأزهار مفيد جداً لتلوين الشعر بالتدرجات المائلة إلى اللون الأحمر. يكفي وضع أزهار الهيبيسكوس في الماء الغالي وتركه حتى يبرد قبل تصفيته ووضعه في عبوة رذّاذة ثم رشّ الشعر بهذا النقيع بعد غسله بالشامبو، على أن يتمّ ترك نقيع هذه الأزهار عليه لحوالى ساعة من الوقت قبل شطفه جيداً وتطبيق الكونديشنر .

9- المريميّة: يُستعمل نقيع المريميّة على الشعر البني اللون، وهو يُساهم في إخفاء جذوره الرماديّة. لتحضير هذا النقيع يُضاف مقدار فنجان شاي من المريميّة الجافة إلى ليتر من الماء الغالي ويُترك حتى يبرد قبل استعماله. يمكن أيضاً غلي هذا النقيع لبعض الوقت للحصول على لون داكن أكثر. يتمّ شطف الشعر بنقيع المريميّة بعد غسله ثم تغليفه بقبّعة حمّام بلاستيكيّة وتركه لحوالي 40 دقيقة قبل شطفه وتطبيق كونديشنر للشعر.

10- الشاي الأسود: يُساهم نقيع الشاي الأسود بإخفاء الجذور الرماديّة وتعزيز لون ولمعان الشعر الداكن. يُطبّق هذا النقيع على الشعر النظيف والرطب ويُترك عليه لمدة ساعة قبل شطفه وتطبيق كونديشنر مُلطّف عليه.