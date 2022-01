العثور على رضيع أنجبته أمه المسافرة داخل حمام طائرة وتخلت عنه

في مكان قد لا يخطر على بال، عُثر على رضيع حديث الولادة داخل حمام طائرة قادمة من مدغشقر.

ويبدو أن الأم وضعت مولودها على متن الرحلة، فيما سيتم استجوابها فور خروجها من المستشفى وتوجيه اتهام لها بالتخلي عن مولود جديد.

وكشفت شبكة “بي بي سي” البريطانية أن مجموعة من موظفي المطار في موريشيوس عثروا صدفة على مولود حديث الولادة في صندوق القمامة في حمام طائرة، وذلك أثناء القيام بفحص جمركي روتيني للطائرة.

وتابع نفس المصدر أن الطائرة التابعة لشركة موريشيوس والقادمة من مدغشقر حطت الرحال، في الأول من يناير/كانون الثاني الحالي، في مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي في موريشيوس، حيث يشتبه في أن الرضيع رأى النور على متن الرحلة.

Newborn Baby Found In Airplane Toilet Bin

A newborn baby was on New Year's Day discovered in the toilet bin of an Air Mauritius plane.

The baby was discovered during a routine customs check of the plane, which landed at Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport. pic.twitter.com/7Xqj0oFIG3

— Punch Newspapers (@MobilePunch) January 3, 2022