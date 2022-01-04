أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ119

أكبر معمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ 119

نجت من حربين عالميتين وإنفلونزا عام 1918 الإسبانية

احتفلت كين تاناكا أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم بعيد ميلادها الـ119، يوم الأحد، وفقاً لتغريدة نشرتها حفيدتها جونكو تاناكا.

وكتبت جونكو على «تويتر» في تغريدة أرفقتها بصورة لجدتها التي رأتها في ديسمبر (كانون الأول): «إنجاز عظيم. بلغت 119 عاماً. أتمنى أن تستمر في عيش الحياة بمرح وعلى أكمل وجه».

وشاركت جونكو صورة على «تويتر» لزجاجتي «كوكا كولا» التذكاريتين اللتين حصلت عليهما تاناكا في عيد ميلادها، وقد تم تخصيص الملصقات باسمها وعمرها.

تحدثت جونكو إلى شبكة «سي. إن. إن» في مارس (آذار) 2021، عندما كانت الكبرى تستعد لحمل الشعلة الأولمبية قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 المؤجلة. وافتتحت حسابا على «تويتر» في يناير (كانون الثاني) 2020 لإحياء ذكرى حياة تاناكا.

وقالت جونكو: «قد أكون متحيزة لأنني مرتبطة بها ولكني أعتقد أنه أمر رائع نوعاً ما أردت مشاركة ذلك مع العالم وللناس ليشعروا بالإلهام ويشعروا بفرحها».

ولدت تاناكا عام 1903، وتزوجت من صاحب محل أرز وهي تبلغ من العمر 19 عاماً، وعملت في متجر العائلة حتى بلغت 103 أعوام.

عاشت تاناكا العديد من الأحداث التاريخية، حيث نجت من حربين عالميتين وإنفلونزا عام 1918 الإسبانية. امتدت حياتها إلى 49 دورة ألعاب أولمبية صيفية وشتوية.

وقال إيجي تاناكا، حفيد تاناكا، لشبكة «سي. إن. إن» العام الماضي: «لا أتذكر أنها تحدثت كثيراً عن الماضي… إنها تفكر كثيراً – إنها تستمتع حقاً بالعيش في الحاضر».

تعيش تاناكا في دار لرعاية المسنين في محافظة فوكوكا. قالت عائلتها إنها تحافظ على صحتها العقلية وجسدها من خلال تمارين الرياضيات.

اعترف كتاب غينيس للأرقام القياسية بأنها أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم في عام 2019.

في سبتمبر (أيلول) 2021، أصبح الإسباني ساتورنينو دي لا فوينتي غارسيا أكبر رجل على قيد الحياة بعد بلوغه 112 عاماً. ولد عام 1909، وعاش الحرب الأهلية الإسبانية وعمل صانع أحذية. وقال إن سر العمر المديد هو «حياة هادئة… ولا تؤذي أحدا» بحسب بيان صحافي صادر عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.