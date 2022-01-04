راقصة مصرية توجه رسالة ونصيحة لأدهم نابلسي

وجهت الراقصة المصرية دينا رسالة إلى المطرب أدهم نابلسي بعد إعلان اعتزاله قالت فيها: “الموسيقى مش حرام”، مؤكدة أنها غذاء للروح وليس من حق أحد تحريمها.

وقالت دينا في تصريحات صحفية، إن أدهم نابلسي إذا كان يرى أن الغناء في الحب حرام، فليغنِّ في حب الله والرسول وليتجه الى الإنشاد والابتهالات الدينية، مضيفة: “مينفعش نقول على الفن حرام لأنها هتبقى مصيبة، فمثلا هل مشاهدة التلفزيون حرام؟ بالطبع لأ لأن المشاهد من الممكن أن ينتقي منه ما يفيده، ويستمد منه علما وثقافة وموسيقى وقرآن”.

وأضافت: “أمور الدنيا تحل في الدنيا، بينما أمور الآخرة في يد المولى عز وجل، لكن أعود وأؤكد أن الموسيقى نفسها ليست حراماً”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وصدم الكثير منهم، حيث انقسمت التعليقات بين من أيّد وجهة نظرها ومن انتقدها وسخر من كلامها عن الدين.

وكان النابلسي قد تعرض لحملة انتقادات واسعة بعد إعلان اعتزاله، حيث اعتبر البعض أن الفنان الأردني “يحرم” الفن، بينما دعمه البعض بقراره حول الاعتزال.