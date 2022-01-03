يناير 03, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

فتاة كويتية تلقي القبض على أسد هارب! (فيديو)

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فى :شؤون المرأة
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فتاة كويتية تلقي القبض على أسد هارب! (فيديو)

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر فتاة في الكويت وهي تحمل شبل أسد بين ذراعيها وكان قد هرب من أحد المنازل.
وقالت صحيفة “الوطن” الكويتية، إن الفتاة التي سيطرت على أسد هارب، أثار رعب السكان والمارة في منطقة الصباحية.

وتبين أن الأسد يعود لفتاة وتم التعرف عليها، وقد نسق والد الفتاة مع الأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم.

وكانت العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت أنباء أن أحد مراكز الشرطة قد تلقى بلاغا عن مشاهدة شبل أسد يتجول في أحد الطرقات، وعليه توجه رجال شرطة البيئة إلى المكان.

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