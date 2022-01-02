على الرغم من رواجها الكبير، تجنبي هذه الصيحات من تيك توك

تطبيق تيك توك صار أحد مصادر الصيحات المنتشرة، والحيل والأفكار المبتكرة، خاصة في مجال المكياج وتصفيف الشعر. وصار له نجومه الذين يتابعونهم الآلاف من حول العالم، للاطلاع على حيلهم المبتكرة الذكية أحياناً، والغريبة بصفة غالبة، في تطبيق المكياج للحصول على نتائج باهرة كالمحترفين.

ولكن لا يمنع ذلك من وجود أفكار أغرب من اللازم، تكاد تقترب من الخطورة – وإن كان الجمال والموضة يستحقان الكثير من التجريب والأفكار لتواكبي الصيحات الرائجة، لكن ذلك لا يعني أن تجربي أشياء غريبة أو خطيرة.

كلورفيل سائل: قد تكونين قد سمعت بحيلة استخدام الكلورفيل السائل المخفف بالماء للتخلص من حب الشباب وبثور البشرة. ولكن لم تؤكد الدراسات حتى الآن منفعة هذا المركب في علاج حب الشباب، ولم تكشف عن أضراره أو أعراضه الجانبية.

المزلق الجنسي لا يصلح كبرايمر: للأسف، انتشرت مقاطع فيديو تتغنى باستخدام المزلق الجنسي كبرايمر قبل المكياج، عند مزجه مع كريم الأساس. ولكن أطباء الجلدية يؤكدون أن المكونات المستخدمة لتصنيع هذه المستحضرات سيكون لها آثار جانبية على بشرتك، أقلها انتشار الحبوب والبثور، عدا عن الاحمرار والالتهاب بسبب العطور والمكونات الكيماوية لهذه المنتجات.

معززات البشرة لا تستخدم في المنزل: مثل أقلام حمض الهيالورون أو البلازما على سبيل المثال، التي انتشرت لها مقاطع فيديو، يستخدمها البعض لحقن الشفاه وخط الفك أو غيرها، لتعزيز تماسك البشرة في هذه المناطق. وهو الإجراء الذي يحذرك منه أطباء الجلدية لأن هذه الأقلام يمكنها أن تسبب نزيفاً، أو كدمات، أو تعرضك لعدوى بكتيرية أو تلوث. هذه المستحضرات تستخدم في مراكز متخصصة فقط.

ملح البحر لن يخلصك من الحبوب: انتشرت مقاطع فيديو يستخدم فيها محلول من ملح البحر على البشرة للتخلص من الحبوب والبثور. ولكن أطباء الجلدية يؤكدون أن هذا المحلول يمكنه على الأكثر أن يهدئ من احمرار البشرة قليلاً وإن كان قد يتسبب في تلون البشرة عند التعرض للشمس بعدها.

لا تقصي شعرك في المنزل: هل جربت ذلك من قبل؟ هل أعجبتك النتائج؟ بالتأكيد لا، إن لم تكن النتائج كارثية. لا تجربي حيل التيك توك ولا أي تطبيق آخر في ما يخص قص الشعر، لأن ذلك يتطلب محترفين، لكي تحصلي على نتيجة مرضية. وبالتأكيد لا ترغبين في المجازفة بتاج جمالك.

أجنحة آيلاينر أم مسببات تجاعيد: استخدام الأظافر الصناعية لرسم جناح الآيلاينر مثل الفيديو المنشر على التطبيق، قد يساعدك في رسم جناح آيلاينر جيد، لكنه أيضاً سيسبب لك تجاعيد عند أركان عينيك، وسيؤدي لترهل بشرة الجفن. فهل ترغبين في هذه النتائج المستديمة من أجل تحديد عيون مؤقت؟