6 طرق للحفاظ على صحة حملك

الحفاظ على صحتك وصحة طفلك طوال أشهر الحمل، هي مسؤولية كبيرة، لذا أنتِ بحاجة إلى بعض التغييرات في نمط حياتك، والحرص على بعض العادات التي من شأنها الحفاظ على صحة حملك.

تابعي القراءة لتتعرفي إلى أهم الطرق التي تساعدك في الحفاظ على صحة حملك.

1- احرصي على الانتظام في المتابعة الطبية الدورية

زيارة طبيب النساء بانتظام طوال فترة الحمل، يساعدك على اكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر، كما يقدم لكِ النصائح المفيدة لصحتك وصحة طفلك، بالإضافة إلى أنه يقدم لكِ إجابات عن أي أسئلة تطرأ في ذهنك أو تكون ضرورية مثل الإذن بالسفر أثناء الحمل أو أي إجراء طبي أو تناول بعض الأدوية..

لذا احرصي على عدم تفويت المتابعة الطبية الدورية لدى طبيب النساء المتابع لحالتك طوال شهور الحمل.

2- احرصي على التغذية الصحية المتوازنة

تناولي الحبوب الكاملة والبروتين للحصول على الطاقة اللازمة، والخضروات والفاكهة من أجل الفيتامينات الضرورية، واحرصي على أن تشمل وجباتك اليومية أطعمة تحتوي على حمض الفوليك، الحديد، والكالسيوم.

من المهم أيضاً أن يحتوي نظامك الغذائي على الدهون الصحية التي تسهم في نقل الفيتامينات والمعادن عبر الدم إلى جميع أجزاء الجسم. وهناك بعض الأطعمة التي تُعد مصدراً مهماً للدهون الصحية، مثل: المكسرات، الأفوكادو، والأسماك الدهنية.

3- توقفي عن العادات غير الصحية

العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الكافيين وشرب الكحوليات، لها أضرار بالغة على صحة الجنين، لذلك من المهم التوقف عنها تماماً فور التخطيط للحمل، أو على الأقل فور معرفتك بأنكِ حامل.

4- مارسي الرياضة

اختاري تمارين رياضية مناسبة للحمل، مثل السباحة والمشي، واحرصي على الالتزام في ممارسة الرياضة، فهي تحسن صحتك العامة، كما تسهّل عملية الولادة، علاوة على أنها تساعدك على استعادة لياقتك بسرعة بعد الولادة.

5- اشربي كمية كافية من المياه يومياً

الجفاف يتسبب بالكثير من المشاكل الصحية مثل: التعب، الصداع، الدوار، الأرق، زيادة معدل ضربات القلب، ارتفاع درجة حرارة الجسم، لذا من المهم تجنب تعرض جسمك للجفاف، وذلك عبر شرب كمية كافية من المياه يومياً، وهناك الكثير من التطبيقات التي تساعدك على تذكر شرب المياه طوال اليوم.

6- احصلي على قسط كافٍ من النوم الجيد

النوم الجيد لفترة كافية يساعد على تدفق الدم في جسمك، ما يجعلك تشعرين بتحسن عام في حالتك الصحية، ويمنع إصابتك بالدوار، كما أنه يخفف من شعورك بالتوتر والإجهاد.