تعرفي على أهم الفيتامينات لسرعة النطق عند الأطفال

يقولون أن الأم تبذل كل جهدها لكي يتكلم طفلها بسرعة وتفرح على صوته ولغته المحببة، ولكنها بعد ذلك بالتأكيد فهي تتمنى أن يسكت لأنه يتكلم كثيراً ويردد كل ما يسمع، ولذلك فمعظم الأمهات لا زلن في مرحلة تعليم الأطفال الكلام ولكي يستطيع طفلك أن ينطق نطقاَ سليماً فيجب أن تتوافر العناصر الغذائية الضرورية لهذه المهارة التي ترتبط بجهازه العصبي بالطبع،

ولذلك يقدم لك الدكتور مؤمن عبد العزيز؛ استشاري التغذية العلاجية هذه القائمة لأهم العناصر الغذائية التي تعمل على سرعة الكلام عند الطفل كالآتي.

متى تحكمين على طفلك أنه قد تأخر في الكلام؟

عندما لا يستطيع طفلك التحدث بأي كلمة حتى عند بلوغه عمر السنتين.

حين لا ينطق طفلك كلمة واضحة لها معنى إلا بعد بلوغه سن الثالثة أو الرابعة من العمر، وقبل ذلك فأنت لا تفهمين أي حرف من كلامه.

ظهور بعض العيوب في النطق في سن الخامسة مثل التأتأة وغيرها.

أهم الفيتامينات التي تساعد على سرعة الكلام عند الطفل

فيتامين د

قدمي له الفيتامينات من مصادرها الطبيعية

يعد فيتامين د على رأس قائمة الفيتامينات التي تساعد الطفل على الكلام.

فيجب أن يحصل الطفل على جرعات مناسبة منه منذ الولادة وحتى عمر العامين.

يمكن تقديم بعض الأطعمة التي تعزز فيتامين د لدى الطفل مثل البرتقال والحليب والزبادي والبيض.

ويجب أن تحرص الأم على تعريض الطفل لأشعة الشمس كل يوم وفي الفترة الصباحية بالذات.

فيتامين أ

يعتبر فيتامين أ من الفيتامينات المهمة لنمو جسم طفلك وتجديد الأنسجة وتطورها ليدعمه في مهارة الكلام.

وفيتامين أ له دوره في تعزيز صحة العين وتقوية البصر وحماية الجلد.

ويتوفر فيتامين أ في الحليب ومنتجات الألبان، والبيض، والخضراوات الصفراء والبرتقالية مثل البطاطا والجزر.

فيتامين ب

يتكون فيتامين ب من مجموعة من الفيتامنيات تعمل مجتمعة على مد جسم الطفل بالطاقة التي يحتاجها لدعم صحة وكفاءة جهازه العصبي الذي يؤثر على مهارة النطق والكلام لديه بصورة كبيرة.

ويمكن للأم أن تمد طفلها بالمصادر الطبيعية التي تحتوي على فيتامين ب مثل ” الأسماك، واللحوم، والحليب، والمكسرات، والبيض، والفول العادي وفول الصويا.

فيتامين سي

يعد فيتامين سي من الفيتامينات الضرورية من أجل نمو العضلات وبناء الأنسجة وتجديد الخلايا لدى الكبار والصغار.

ويعتبر فيتامين سي من أهم العناصر التي تساعد على امتصاص الحديد من الطعام.

ويمكن للأم أن تقدمه لطفلها من مصادره الطبيعية التي تشمل الليمون، والبرتقال، والجريب فروت، واليوسفي، والفراولة، والكيوي، والبروكلي، والبقدونس.

أكلات تساعد الطفل على الكلام

البيض

البيض له دور كبير في مساعدة الطفل على الكلام والنطق؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والكوليسترول الصحي والعناصر الغذائية الضرورية لنمو الطفل.

ويحتوي البيض على مواد تشبه فيتامين ب المركب؛ والتي تعتبر مهمة جدًا للجهاز العصبي للطفل، ولنمو الخلايا العصبية وتقوية مراكز المخ.

ويعمل البيض على تحسين الذاكرة ومهارات النطق والتعليم لدى الطفل.

زبدة الفستق

تحتوي زبدة الفستق على مجموعة من العناصر الغذائية التي تساعد الطفل على تنشيط ذاكرته والقدرات الذهنية لديه، وتسريع عملية النطق.

يمكن تقديمها على شطائر الخبز في وجبتي الصباح والمساء للطفل.

الحليب

يحتوي الحليب ويعرف في بعض البلدان باللبن على الأحماض الدهنية والكوليسترول الضرورىان لنمو الطفل.

يعد الكوليسترول الصحي المتوفر في الحليب من العناصر الضرورية التي تقوم بدعم بناء الجهاز العصبي للطفل، ويقوم بتنشيط الخلايا العصبية وتطور مراكز المخ بصورة كبيرة خاصة للأطفال تحت سن العامين .

المكسرات

تعد المكسرات المختلفة والغير مملحة من الأكلات المهمة لتنشيط مراكز المخ ومنها مركز النطق والكلام لدى طفلك لتساعده على الكلام في سن مبكرة.

كما تحتوي المكسرات على فيتامينات تساعد الطفل على الكلام وعلاج مشاكل النطق أيضاً.