غادة عادل: “أنا متجوزة أربعة”

بعد خمسة أعوام من انفصالهما، يتواجه كل من غادة عادل وزوجها مجدي الهواري في حلقة جريئة ومصارحة خاصة ببرنامج “بصراحة مع” عبر شاشة الـأم بي سي.

دموع غادة

في البداية وجهت غادة تساؤلاً لمجدي الهواري عن رأيه في أعمالها الفنية التي تقدمها خلال الفترة الأخيرة، والتي يجد مجدي أنها قدمت بعض الأعمال التي تهزم فيها نفسها وتاريخها الذي قدمته خلال فترة زواجهما.

ولم تتمالك غادة نفسها من البكاء عند حديثها عن سبب انفصالهما بعد عشرين عاماً من الزواج؛ حيث أكدت أنها لم تجده إلى جوارها في كثير من الأوقات التي تحتاج فيها إليه، وكان يشعر دائماً بأنها شخص مضمون في حياته.

ووجهت له سؤالاً عن مدى موافقته على زواجها بعد طلاقهما، فأعطى لها حرية القرار، لكنها كشفت عن رفض أولادها لزواجها بتحريض منه قائلة “أنا متجوزة أربعة”.

اعتراف مجدي

واعترف مجدي الهواري أنه كان يشعر بالخوف على غادة وكأنها ابنته؛ الأمر الذي جعلها تشعر بالضيق وعدم الحرية، لكنها وجدت أن الانفصال هو الحل لتحصل على حريتها وتعيش الحياة باختياراتها من دون وصية من أحد، خاصة أنها عانت من هذا في منزل والدها قبل زواجها ووجدت الأمر نفسه مع مجدي الهواري، وهو ما دفعها لطلب الطلاق.