قائمة بصاحبات أجمل وجه في العالم لعام 2021

من العارضات المذهلات الى جميلات الأفلام المبهرات، إاليك بأجمل 5 نساء في العالم صاحبات أجمل وجوه للعام 2021، اللواتي ظهرن على أغلفة المجلات وسرن على مدارج عروض الأزياء، وأبهرننا في الأفلام. – بيلا حديد: هي أجمل امرأة في العالم. بينما اشتهرت حديد نفسها بكونها عارضة أزياء رائعة، هل تعلمين أنها عندما كانت مراهقة، كانت من عشاق الفروسية وتحلم بالمنافسة في الألعاب الأولمبية الصيفية؟ ولكن عرض الأزياء كان الهدف الأكبر كما هو واضح الآن.

– سكارليت جوهانسون – الممثلة الأعلى أجرًا في العالم منذ عام 2018 ، ممثلة ومغنية أمريكية ظهرت عدة مرات في قائمة فوربس للمشاهير الأكثر قوة في العالم. حققت أفلامها أكثر من 14.3 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

– مارجوت روبي – ممثلة ومنتجة من أصل أسترالي، حائزة على العديد من الجوائز، حيث تلقت ترشيحات لجائزتي أكاديمي وخمس جوائز BAFTA. تم اختيار روبي كواحدة من أكثر الأشخاص نفوذاً في العالم من قبل مجلة تايم، واشتهرت بكونها ممثلة بارعة، فضلاً عن دورها في دور هارلي كوين في DC Cinematic Universe.

– كارا ديليفين – عارضة أزياء وممثلة ومغنية إنجليزية، أحدثت كارا ديليفين ضجة كبيرة في العالم في أول ظهور تمثيلي لها مع دور ثانوي في عام 2012 آنا كارنينا. منذ ذلك الحين، اكتسبت شهرة كبيرة كممثلة، وحصلت أيضًا على جائزة عارضة الأزياء من جوائز الأزياء البريطانية مرتين.