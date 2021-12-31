قائمة بصاحبات أجمل وجه في العالم لعام 2021
– بيلا حديد: هي أجمل امرأة في العالم. بينما اشتهرت حديد نفسها بكونها عارضة أزياء رائعة، هل تعلمين أنها عندما كانت مراهقة، كانت من عشاق الفروسية وتحلم بالمنافسة في الألعاب الأولمبية الصيفية؟ ولكن عرض الأزياء كان الهدف الأكبر كما هو واضح الآن.
– سكارليت جوهانسون – الممثلة الأعلى أجرًا في العالم منذ عام 2018 ، ممثلة ومغنية أمريكية ظهرت عدة مرات في قائمة فوربس للمشاهير الأكثر قوة في العالم. حققت أفلامها أكثر من 14.3 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.
– كارا ديليفين – عارضة أزياء وممثلة ومغنية إنجليزية، أحدثت كارا ديليفين ضجة كبيرة في العالم في أول ظهور تمثيلي لها مع دور ثانوي في عام 2012 آنا كارنينا. منذ ذلك الحين، اكتسبت شهرة كبيرة كممثلة، وحصلت أيضًا على جائزة عارضة الأزياء من جوائز الأزياء البريطانية مرتين.
– إميليا كلارك – الممثلة الإنجليزية، درست في مركز الدراما بلندن، وظهرت في عدد من الأعمال المسرحية، بما في ذلك دور شخصية أودري هيبورن الكلاسيكية في برودواي. اشتهرت أيضًا باسم Daenerys Targaryen من الدراما الخيالية Game of Thrones.