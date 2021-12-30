ديسمبر 30, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

إلهام شاهين توجه رسالة لرافضي “البوس والأحضان” في الفن

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فى :شؤون المرأة
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إلهام شاهين توجه رسالة لرافضي “البوس والأحضان” في الفن

انتقدت الفنانة المصرية إلهام شاهين، الفنانين الذين يرفضون تصوير الأحضان والقبلات في السينما والدراما المصرية.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر فضائية on-e: “ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة وده جهل.. واللي بيقول كده يروحوا يدرسوا ويفهموا واللي مش عايز ده ميشتغلش”، قائلة: “لو مش بتحترموا تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلوش وأبعدوا عن الوسط”.

وعن اعتزال الفنانة حلا شيحة، قالت الفنانة إلهام شاهين: “اللي عايز يعتزل الفن ويختفي وميشتغلش براحته بس ميعملش فيها داعية دينية”.

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