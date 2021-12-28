أمبر هيرد: لماذا سمّت الممثلة الأمريكية كلبها الجديد باسم وزير أسترالي؟

قال نائب رئيس الوزراء الأسترالي، بارنابي جويس، إنه يحدوه “إحساس حقيقي بالإنجاز” بعد أن علم أن الممثلة الأمريكية أمبر هيرد سمّت كلبها الجديد باسمه.

وأطلقت هيرد اسم الوزير على كلبها في إشارة إلى عداء يرجع إلى عام 2015 بشأن انتهاك قواعد الحجر الصحي لكلبين آخرين.

في ذلك العام، كانت هيرد قد أحضرت الكلبين إلى كوينزلاند لزيارة زوجها آنذاك، الممثل جوني ديب، الذي كان يصور أحد أفلام سلسلة “قراصنة الكاريبي” هناك.

ومُنح الزوجان مهلة عدة أيام لإبعاد الكلبين وإلا تم إعدامهما.

وأثار الأمر حربا كلامية مع جويس، وزير الزراعة آنذاك، الذي قال إن على الكلبين “العودة إلى الولايات المتحدة” أو المخاطرة باحتمال إعدامها. واستخدم جويس في حديثه مصطلحا مبتذلا بالعامية.

ورد ديب بغضب، واصفا جويس بأنه “رجل بدين مبلل بالعرق من أستراليا”.

ويوم الأحد، قدمت هيرد، وهي الآن مطلقة من ديب، كلبها الجديد عبر تغريدة بموقع تويتر.

وقال جويس لصحيفة “ذي أُستراليان” إنه “غير معترض” على اختيار الاسم وأضاف أنه ليس لديه “مشاكل مع الحيوانات”.

وأضاف “لدي إحساس حقيقي بالإنجاز لأنني ما زلت في ذهنها بعد فترة طويلة من نسياني لهم”.

وقال “من الواضح أنني الآن أهم من جوني ديب”.

وفي عام 2016، أقرت هيرد بأنها مذنبة بالإدلاء ببيان كاذب في بطاقة التأشيرة الخاصة بها بشأن كلبين لم تقدم إقرارا بوجودهما عند سفرها إلى كوينزلاند على متن طائرة خاصة.

واضطر الزوجان إلى نشر اعتذار في مقطع فيديو، عبرا فيه عن أسفهما ونصحا المسافرين باحترام قوانين الحجر الصحي الأسترالية.

وتطبق أستراليا قوانين صارمة للحجر الصحي للحيوانات لمنع جلب العدوى.