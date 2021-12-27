إليكِ 6 سلوكيات خاطئة تهدد الزواج

يرتكب الأزواج أخطاء غير مقصودة طوال الوقت، بعضها يمر مرور الكرام، وبعضها يسبب مشاكل، ولكن هناك بعض السلوكيات الخاطئة التي يكون لها تأثير خطير على العلاقة بين الزوجين، الأمر الذي يهدد استقرار واستمرار الزواج.

تابعي القراءة وتعرفي إلى 6 سلوكيات خاطئة تهدد الزواج، وتجنبيها في علاقتك بزوجك.

1- المقارنة

مقارنة زوجك برجال آخرين، أو مقارنة حياتك بحياة الآخرين، تفقدك الاستمتاع بالنعم التي تمتلكينها، ولا تستطيعين التركيز على الإيجابيات الموجودة في حياتك، كما أن هذه المقارنة تشعر زوجك بأنه غير كافِ، وتصيبه بالإحباط وخيبة الأمل، ما يسبب ضرراً بالغاً في علاقته بكِ.

2- عدم الرضى

قد يتولد عدم الرضى عن حياتك بسبب المقارنات الدائمة، وقد يحدث بلا سبب، والمحصلة النهائية تكون الشعور بأن زوجك ليس جيداً بما يكفي، وأن حياتك غير سعيدة، ما يفقدك الاستمتاع بما وهبه الله لكِ.

3- الضغائن

الضغائن بين الزوجين تتولد بسبب عدم المصارحة وعدم حل المشاكل، وأيضاً بسبب عدم غفران الأخطاء التي يرتكبها أي منكما.

والضغائن بمثابة قنبلة موقوتة، قد تنفجر في أي لحظة وتدمر الزواج تماماً.

4- الغرور والتكبر

أي مشكلة في الزواج، يتحمل كلا الطرفين جزءاً من مسؤولية حدوثها، ويجب على كل طرف الاعتراف بأخطائه، وتحمّل تبعات أفعاله، وتحمّل عبء التغيير من أجل إصلاح ما أفسده، لذلك فإن غرور أحد الطرفين أو تكبره على المشاكل، يجعل الوصول إلى حلول درباً من المستحيل، ما يدفع الزواج نحو الهاوية.

5- الأنانية

المشاركة أساس الزواج الصحي، لذا فإن تفضيل أحد الطرفين لنفسه على حساب الآخر، وعدم الاستعداد لاستيعاب وجهة نظر الآخر، ورغباته واحتياجاته، يجعل الطريق مسدوداً أمام استمرار الزواج.

6- الإهمال

الإهمال يشمل عدم الاستعداد لبذل الجهد من أجل تحسين العلاقة والحفاظ عليها، ما يشعر الطرف الآخر بأن شريك حياته يتعامل معه كأمر مسلّم به، وهذا يدمر العلاقة.