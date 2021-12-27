هاكر عراقي يخترق حساب فنانة مصرية مشهورة ويضع سؤالا للمتابعين

تعرض الحساب الرسمي على موقع “انستغرام” للفنانة المصرية، حنان مطاوع، للاختراق خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلن مخترق الحساب أنه عراقي الجنسية وقام بتدوين منشور في الحساب قال خلاله: “رسالة حب واحترام من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا”.

وتابع خلال المنشور: “بما إن الست حنان مش بترد بشكل مباشر، فحبيت أدخل الحساب وأعبر عن هذا الحب، والحساب بيرجع للست حنان بإذن الله”.

ولم يكتف الهاكر العراقي، بتدوين هذا المنشور فقط، بل فتح أيضًا، فقرة التساؤلات عبر خاصية “ستوري”، مدونًا: “سؤال أو استفسار قبل ما أرجع الحساب”.