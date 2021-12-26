ثلاث عادات مسائية تساعد في خفض الوزن!

هل تعلمين أن غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد وجبة العشاء قد يساعد في إنقاص الوزن؟ في المساء يمكن للمرء القيام بأفعال قد تزيد من وزنه أو تنقص منه، مثل العادات والأنشطة التي يتبعها في تلك الفترة المهمة من اليوم. كيف؟

هناك أنشطة في فترة المساء والليل قد تزيد من وزن الإنسان وأخرى قد تساعد في خفض وزنه، ما هي؟

يعد المساء فترة مهمة للاسترخاء خصوصا بعد يوم عمل شاق. لكن الأنشطة التي يقوم بها المرء في المساء لخفض التوتر والإجهاد لينام بشكل جيد لا تساعد على الاسترخاء فقط، بل يمكن أن تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن، نقلا عن الموقع النسائي الألماني “فور زي”. ومن يريد استغلال وقت المساء والليل لخفض وزنه يمكنه اتباع بعض العادات ومنها:

1. القيام بجولة مسائية مشيا

هناك الكثير من الناس لا يحبون أو لا يستطيعون ممارسة الرياضة في المساء. ولهذا السبب فالمشي في المساء تمرين مناسب ولا يتطلب جهدا كبيرا. ويمكن حرق 150 سعرة حرارية في نصف ساعة من المشي. من بين المزايا الإضافية للمشي؛ أنه يحسن الحالة المزاجية ويضمن نومًا أفضل، ولا يحتاج فيه المرء لحذاء رياضي أو الذهاب إلى ناد للرياضة.

2. تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد وجبة العشاء

عندما نجلس أمام التلفزيون بعد تناول وجبة العشاء قد يتولد لدينا الشعور بالجوع، ونذهب من جديد إلى المطبخ لإحضار أشياء خفيفة للأكل. لذلك فالنصيحة الذهبية هي تنظيف أسنانك بالفرشاة مباشرة بعد وجبة العشاء. فالمذاق اللذيذ لمعجون الأسنان يرسل إلى الدماغ إشارة بأن وقت الأكل انتهي وتتوقف الرغبة في المزيد من الأكل، يضيف الموقع النسائي الألماني “فور زي”.

3. النوم لساعات كافية

يعالج الجسم أثناء النوم منتجات عملية الأيض ويجدد الدهون ويحرقها.

لهذا فأولئك الذين لا ينامون لساعات كافية يشعرون برغبة أكبر في تناول الطعام. وكما هو معروف؛ فإن الأكل ليلا يحول دون إنقاص الوزن، بل هو أحد أسباب زيادته.