الفنانة دينا: تزوجت 9 مرات.. وهذا سبب طلاقي (فيديو)

حلت الفنانة الاستعراضية دينا ضيفة في برنامج “واحد من الناس” من تقديم عمرو الليثي.

وكشفت دينا خلال هذه المقابلة عن حجم الصعوبات التي واجهتها في البدايات قائلة: “تزوجت في سن صغيرة جدا، لأن بابا كان رافض عملي كراقصة، اتجوزت علشان أشتغل، وبابا قعد سنين ميكلمنيش، هو كان خايف عليا.. لأني في الوقت ده كنت في ثانوية عامة، وكان بابا شايف ان اللي بيدخلوا الوسط الفني بيعملوا كل حاجة، وبيشربوا خمرة، وأنا أصلا عمري ما شربت البيرة ولا أعرف طعمها”.

وتابعت الفنانة دينا حديثها قائلة: “أنا دماغي كانت غريبة شوية قررت إني همشي في المشروع ده حتى لو خسرت لأني بحبه وكنت عارفة إن بابا هيرجع يكلمني لأن مخاوفه مش هعملها”.

وتطرقت الفنانة دينا في حوارها لزواجها المتكرر موضحة أنها تزوجت 9 مرات جميعهم من خارج الوسط الفني، وأن الطلاق كان بسبب رغبة الأزواج في منعها من الرقص.