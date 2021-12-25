أخطاء شائعة في العناية بالرضيع عند الأمهات الجدد

أخطاء شائعة في العناية بالرضيع تقوم بها الكثير من الأمهات في السنة الأولى من عمر الطفل، فهناك آلاف الأسئلة التي تخطر ببال كل أم؛ لأن التجربة الأولى تعد صعبة حقاً. فيما يلي قائمة ببعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الكثير من الأمهات في سنة أولى أمومة.

1. تجاهل الاسترخاء والنوم الكافي

على الرغم من أن الأطفال حديثي الولادة ينامون لمدة 18-20 ساعة في اليوم، إلا أن هناك القليل من الوقت للأم للاسترخاء. هذا لأن الطفل سوف يستيقظ كل ساعتين إلى ثلاث ساعات للرضاعة؛ لذا يجب أن تحصل الأم على قسط من النوم عندما ينام الطفل حتى لا تؤثر قلة النوم على روتينها اليومي.

2.تجاهل الحمى

تتجاهل معظم الأمهات لأول مرة الحمى عند الأطفال معتقدين أنه يشعر بالدفء فقط، والذعر من أشياء أخرى غير ضرورية مثل القيء والتغيرات الصغيرة في حركات الأمعاء.

في الأشهر الثلاثة الأولى من حياة الطفل، تعد درجة حرارة 38 أو أعلى هي العلامة الأكثر شيوعاً للعدوى والمرض، ويجب على الوالدين استشارة الطبيب على الفور. الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو إذا أصيب الأطفال بقليل من الحمى بعد وقت قصير من تلقيهم لقاحاً.

3.عدم ترك الطفل يبكي

إن البكاء هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للأطفال من خلالها التواصل. قد يبكي الأطفال بدون سبب. يجب أن يتعلم الآباء لأول مرة أنه لا بأس من ترك الطفل يبكي لفترة من الوقت. ومع ذلك، لا تتجاهلي البكاء إذا كان الطفل يعاني من الحمى أو العدوى.

4. عدم تجشؤ الطفل بعد كل رضعة

التجشؤ في الواقع يقي طفلك من الكثير من مشاكل الهضم ، فحاولي تدليك بطن الطفل بيدك؛ لمساعدة الهواء المتراكم في البطن على الخروج بسهولة.

5. إعطاء طفلك العسل

يحتوي العسل على جراثيم بكتيرية يمكن أن تصيب الأطفال بالتهاب المعدة، المعروف أيضاً باسم تسمم الرضع. لا ينبغي إعطاء الأطفال العسل قبل أن يبلغوا سن العام.

يجب أن لا يتناول الرضيع أى طعام خارجي إلا بعد مرور ستة الأشهر الأولى.

6. عدم الحصول على سرير للطفل

متلازمة الموت المفاجئ للرضيع تزداد في حالات نوم الرضيع في السرير نفسه مع والديه، وخاصة في الأسبوع الأول له حتى إذا كنت تخشين أن يستيقظ الطفل إذا حاولت وضعه في سريره، فافعلي ذلك. حتى لو كنتِ متعبة للغاية بعد الرضاعة، وكان الطفل ينام بلطف بجوارك، بل يفضل أن يكون له سرير صغير لينام في الحجرة نفسها، ويساعد وضع الرضيع منذ ولادته في سريره الخاص أن يتعود أن هذا مكان نومه، والتعود على النوم بمفرده في غرفة مستقلة بعد بلوغه عامه الأول.