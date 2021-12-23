“الأميرة مريم” تكذب إلهام فضالة والاخيرة ترد (فيديو)

ردّت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على تكذيب الشابة العراقية مريم الركابي، المعروفة بـ “الأميرة مريم” ، ونفيها تلقيها أي أموال لمساعدتها في علاجها، ردّت قائلةً: “هي في وضع نفسي تعبان جداً وعلى أمل إن حياتها ترجع طبيعية، فلا ألومها لما تكون مستعجلة في قرارها وما ترضى في يوم ويومين وثلاثة”.

وأضافت: “الإنسان يتأخر يوم يومين ثلاثة مو غلط، يعني شوي هي استعجلت بس ما يخالف حبيبتي وإنت من عمر بنتي وادري بالوضع اللي إنت فيه وادري في نفسيتك… أنا لما اطلعت وقلت أبغي أساهم من طيب خاطري، ما حد جابرني والعالم متروسة مشاهير يقدر أي واحد يسوّي شيء”.

وكانت الركابي قد قالت في فيديو نشرته عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنها تواصلت مع الفضالة من دون أن تلقى أي جواب، موضحةً: “لا إجاني أي مبلغ من عندها والخبر كذب”.