أكثر الأسباب شيوعاً لتأخر حدوث الحمل

كنت تحاولين الحمل منذ فترة، لكن لا شيء يحدث. لماذا لا تحملين؟ هناك العديد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك عدم انتظام التبويض أو المشاكل الهيكلية في الجهاز التناسلي أو انخفاض عدد الحيوانات المنوية أو وجود مشكلة طبية أساسية.



فيما يلي ثمانية أسباب محتملة إن لم تحملي حتى الآن، كما يدرجها لك خبرء “سيدتي وطفلك”.

متى تزورين الطبيب لمعرفة خصوبتك؟

إذا كنت تبلغين من العمر 35 عاماً أو أكثر، وتحاولين الحمل منذ ستة أشهر على الأقل.

أنت كنت أصغر من 35 عاماً وتحاولين الحمل منذ عام على الأقل.

إذا كان أي من هذين الأمرين يتناسب مع حالتك، فاستشيري الطبيب، حتى لو لم يكن لديك أي أعراض لمشكلة الخصوبة.

مشاكل تمنعك من الحمل

يعد انقطاع الإباضة سبباً شائعاً لعقم النساء، ويمكن أن يحدث بسبب متلازمة تكيس المبايض أو زيادة الوزن أو نقصانه، وقصور المبايض الأولي، واختلال وظائف الغدة الدرقية، وفرط برولاكتين الدم، والتمارين الرياضية المفرطة.

معظم النساء، اللواتي يعانين من مشاكل التبويض، يعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية. ومع ذلك، لا تضمن دورات الطمث المنتظمة حدوث الإباضة. إذا كانت دوراتك غير منتظمة، فتحدثي إلى طبيبك، حتى لو لم تحاولي الحمل منذ عام حتى الآن.

المشكلة معه وليس أنت

قد تحمل المرأة، لكن 20 إلى 30٪ من الأزواج المصابين بالعقم، تكون من جانب الرجل. و40٪ وجدوا عوامل العقم في كلا الجانبين.

شيء آخر تحتاجين إلى معرفته: نادراً ما يكون لعقم الذكور أعراض يمكن ملاحظتها من دون تحليل السائل المنوي، وهو اختبار يقيس صحة السائل المنوي والحيوانات المنوية.

العقم المرتبط بالعمر

بالنسبة للنساء بعد سن 35 وللرجال بعد سن 40، قد يستغرق الحمل وقتاً أطول. تفترض بعض النساء أنه ما دامت دورتهمّ منتظمة، فإن خصوبتهن جيدة، لكن هذا ليس صحيحاً. حيث يؤثر العمر على جودة البويضات وكميتها. أيضاً إذا كان عمر شريكك أكبر منك بخمس سنوات أو أكثر، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات الخصوبة بعد سن الـ 35 .

انسداد قنوات فالوب

لا تتصل قناتا فالوب مباشرة بالمبيضين، ويجب أن تسبح الحيوانات المنوية من عنق الرحم عبر الرحم وقناتي فالوب.

عندما يتم إطلاق البويضة من المبيضين، فإن النتوءات الشبيهة بالشعر من قناة فالوب تجذب البويضة إلى الداخل. يحدث الحمل داخل قناة فالوب، حيث يلتقي الحيوان المنوي والبويضة أخيراً.

إذا كان هناك أي شيء يمنع قناة فالوب من العمل بشكل صحيح، أو إذا كان التندب يمنع الحيوانات المنوية أو البويضة من الالتقاء، فلن تتمكني من الحمل.

هناك العديد من الأسباب المحتملة لانسداد قناتي فالوب. مثل آلام في الحوض، لكن العديد من النساء الأخريات لا تظهر عليهن أعراض. يمكن أن يحدد اختبار الخصوبة HSG وهو عبارة عن أشعة سينية متخصصة فقط ما إذا كانت قناتيك مفتوحة أم لا.

كنت تعانين من الانتباذ البطاني الرحمي

يحدث الانتباذ البطاني الرحمي عندما ينمو نسيج شبيه ببطانة الرحم (وهو النسيج الذي يبطن الرحم) في أماكن خارجه. تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 50٪ من النساء المصابات بالانتباذ البطاني الرحمي سيواجهن صعوبة في الحمل. وألم في الحوض في بعض الأحيان إلى جانب الدورة الشهرية..

عادة ما يتم تشخيص الانتباذ البطاني الرحمي بشكل خاطئ أو يتم تفويته ببساطة. حيث لا يمكن تشخيصه عن طريق فحص الدم أو الموجات فوق الصوتية، فهو يتطلب جراحة تشخيصية بالمنظار. لهذا السبب، يستغرق التشخيص المناسب 4 سنوات في المتوسط.

المشاكل الطبية الأخرى

يمكن أن تؤدي الحالات الطبية الأساسية إلى العقم عند الرجال والنساء. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي عدم توازن الغدة الدرقية أو مرض السكري غير المشخص إلى العقم. في حين أنه ليس واضحاً جداً مدى ارتباط الاكتئاب بالعقم. بعض أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة والأمراض المنقولة غير المشخصة، يمكن أن تسبب العقم.

العقم غير المبرر

ما بين 10٪ و 30٪ من الأزواج المصابين بالعقم لا يكتشفون أبداً سبب عدم قدرتهم على الإنجاب. يقول بعض الأطباء إن هذا نقص في التشخيص الجيد، كما يقولون أنه لا يوجد شيء مثل العقم غير المبرر؛ ولكن فقط مشاكل غير مكتشفة أو غير مشخصة. فإن عدم وجود إجابات لا يعني أنه لا يمكن علاجك. لا يزال بإمكانك (ويجب) تلقي علاج للعقم حتى لو كان تشخيصك غير مبرر.

ماذا تفعلين كي تحملي؟

إذا كنت تواجهين صعوبة في الحمل، فاعلمي أن هناك مساعدة متاحة، حيث يؤجل العديد من الأزواج الاختبار والعلاج، وينتظرون المعجزة أو يفكرون في أنه يجب عليهم “المحاولة لفترة أطول قليلاً” أولاً. هذا خطأ. حيث تتفاقم بعض أسباب العقم بمرور الوقت. كلما حصلت على المساعدة بشكل أسرع، زادت احتمالية نجاح علاجات الخصوبة لك.

سبب آخر لتأخير الأزواج في بعض الأحيان للاختبار، هو أنهم يشعرون وكأنهم بصحة جيدة. قد لا تظهر عليك أنت وشريكك أي علامات أو أعراض لمشكلة الخصوبة. وقد تكون دورتك الشهرية مدتها 28 يوماً، لكن هذا لا يعني أنك تضمنين نتائج سريعة وسلسة عند محاولة الحمل، وهذا لا يعني أنك قد لا تكون لديك مشكلة في الخصوبة، حيث لا يمكن دائماً ملاحظة أسباب العقم للشخص العادي. لهذا السبب، إذا كنت تحاولين الحمل لمدة عام واحد (أو ستة أشهر إذا كان عمرك 35 عامًا أو أكبر)، فيرجى الحصول على المساعدة. لا تنتظري.