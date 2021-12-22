فوائد الأغذية الغنية بالألياف للنساء لا تتخليْ عنها إطلاقاً

فوائد الألياف الغذائية لا تقدر بثمن، فهي توفر الحماية للجسم من عدد كبير من الأمراض والمشاكل الصحية مثل خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وخفض نسبة السكر في الدم وعلاج الإمساك.

اكتشفي فوائد الأغذية الغنية بالألياف للنساء بحسب “مجلة الصحة” أو “سانتيه ماجازين”:

كيف تعمل الألياف الغذائية؟

رغم أن الألياف لا يهضمها الجسم، إلا أنها مفيدة جداً. بفضل عملها في تنظيف الجهاز الهضمي، فإنها تقضي على النفايات التي لا يحتاجها الجسم، وتقلل من امتصاص المواد الضارّة. هل تساءلت يوماً ما إذا كنت تحصلين على كمية كافية من الألياف على مدار اليوم؟ ربما لا. ومع ذلك، فإنَّ هذه المواد ضرورية لضمان حسن سير عمل الجسم.

تعتبر من الكربوهيدرات غير القابلة للهضم، ولكنها تختلف كثيراً عن الكربوهيدرات الأخرى، وهي أقل بكثير من السعرات الحرارية. لا تدعي مصطلح “عسر الهضم” يضللكِ. على الرغم من أن الألياف غير قابلة للهضم، إلا أنها مفيدة جداً للجسم.

فوائد الأغذية الغنية بالألياف للنساء

تساعد الألياف في الوقاية من العديد من الأمراض (سرطان القولون والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وما إلى ذلك). أولاً، عندما تدخل الأمعاء سليمة، فإنها تغذي البكتيريا النافعة وتساعد في الحفاظ على صحة الميكروبات.

منخفضة السعرات الحرارية، فهي تساعد على تنظيم العبور المعوي، عن طريق زيادة حجم البراز في حالة الإمساك وعن طريق سحب الماء من الجهاز الهضمي في حالة الإسهال.

تقلل من امتصاص السموم والدهون السيئة وتبطئ امتصاص الكربوهيدرات. ناهيكِ عن أنها تساعدنا على الشعور بالشبع والتحكم بشكل أفضل في شهيتنا.

ما هو مفيد للأمعاء مفيد أيضاً للدماغ: وفقاً لبعض الدراسات العلمية، فإنَّ تناول الألياف يقلل من آثار التوتر والقلق.

هذان النوعان من الألياف مفيدان ومكملان:

– الألياف القابلة للذوبان

من خلال تكوين مادة هلامية عند ملامستها للسوائل، تعمل الألياف القابلة للذوبان (الصمغ، البكتين، إلخ) على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، وتقليل امتصاص الدهون والكوليسترول وتنظيم العبور بسلاسة. توجد بشكل أساسي في الفواكه (الحمضيات، التفاح، الكمثرى…)، البذور الزيتية (اللوز، البندق، الفستق، إلخ)، الشوفان والبقوليات (العدس، الحمص، إلخ).

– الألياف غير القابلة للذوبان

تعمل هذه الألياف (السليلوز، اللجنين، إلخ) مثل الإسفنج. تزيد من حجم البراز وتنشط تقلصات الأمعاء. ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يمكن أن تهيج الأمعاء لدى البعض. توجد بشكل أساسي في نخالة القمح والحبوب الكاملة (الأرز والخبز أو المعكرونة الكاملة) والجزر والخضروات والسلطة والأعشاب البحرية والفواكه (التوت، الكشمش، إلخ).

ما هي الأطعمة الأغنى بالألياف؟

تحتوي جميع النباتات على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، بنسب متفاوتة. الألياف غير القابلة للذوبان هي بغالبيتها العظمى موجودة في الحبوب الكاملة والبذور الزيتية والبقوليات والفواكه والخضروات، خصوصاً في الجلد والبذور لثلث المواد القابلة للذوبان.