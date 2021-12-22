“نصائح ذهبية” لحماية الجلد من التشققات خلال الشتاء

مع دخول فصل الشتاء يعاني بعض الأشخاص من تشققات الجلد بسبب التعرُّض للهواء الجاف، وقلّة شرب الماء.

وقدّمت هيئة الدواء المصرية نصائحًا للحفاظ على الجلد من التشققات خلال فصل الشتاء ولعلَّ أهمها هو استخدام الجلسرين.

وقالت الهيئة في بيانها إنَّه “لحماية الجلد من التشققات في فصل الشتاء يجب استخدام أنواع من الصابون المناسبة، والتي لا تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا”.

وأشارت إلى استخدام المعقمات أيضًا التي تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة لتجفيف الجلد بعد استخدام المياه، مع استخدام المرطبات المناسبة، مثل برافين.

وأكَّدت على أنَّ تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضروات، من أهمّ العوامل التي تساعد على حماية الجلد من التشققات.

وترى أستاذ الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة عين شمس حنان الكحكي أنَّ فصل الشتاء من أسوأ الفصول بالنسبة للجلد خاصّة الأشخاص الذين يعانون من إكزيما وراثية، موضّحة أنّه لا بد من الانتباه لبعض الأمور قبل الخروج في الصباح الباكر.

وتقول في تصريحات خاصّة لموقع “سكاي نيوز عربية” إنّه يجب اختيار أنواع الغسول التي تحتوي على مرطبّات بها مادّة “السيراميد” (نوع من أنواع الأحماض الدهنية التي توجد بشكل طبيعي في جسم الإنسان)، وزيوت طبيعية مخصوصة للبشرة الجافّة والتي تستخدم في غسل الوجه واليدين، مع استعمال المياه الفاترة والبُعد عن المياه الدافئة.

وتشير إلى ضرورة استعمال كريم مرطّب طبي خاصّة بالنسبة لكبار السنّ لأنّ الجلد يكون في تلك المرحلة المتقدمة من العمر “جافا”، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من الحرقة حول الفم، وعدم لمس معجون الأسنان خارج الفم، لأنّه يولّد الإكزيما (حالة يحدث فيها احمرار للجلد مع الشعور بالحكة)، واستعمال كريم حماية من الشمس قبل الخروج، لأنّه يساعد على ترطيب الجلد.

ونصحت باستخدام المواد المرطبّة التي تحتوي على الهيالورونيك أسيد، وفقًا لنوع البشرة، فالأشخاص أصحاب البشرة الدهنية يستعملون مرطبات السيراميد، والجافّة يستعملون كريم الحماية من الشمس.

وعن الأطعمة التي يجب تناولها باستمرار خلال فصل الشتاء، شددت على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ وفيتامين سي، كـ”الطماطم، الفراولة، الجزر، كل الخضروات والفواكه الملوّنة، والموالح كالجوافة والبرتقال”.

أمّا عن الأشخاص الذين يشتكون من “حكّة الجلد” في فصل الشتاء، فيُصاب به كبار السنّ بصفة خاصّة، مشددة على أنّه “ليس مرضا بل جفاف في الجلد، والأمر ذاته مع القتامة حول الفم”.

وأشارت إلى أنَّ هناك أشخاصا يعانون من تشققات القدمين، خاصة لدى السيدات، فينصح بشرب المياه بكثرة، واستخدام المرطبات التي تحتوي على مادة اليوريا (وهي مادة تذوب في النسيج بين الخلوي لخلايا الطبقة القرنية للجلد).

بينما يرى أخصائي العناية بالبشرة، الدكتور خالد جمال، أن من أهمّ النصائح التي يمكن من خلالها الحفاظ على البشرة والجلد من التشققات في فصل الشتاء هو شرب المياه بصفة مستمرة.

ويشير في تصريحات خاصّة لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى ضرورة الاهتمام بالأغذية التي تحتوي على فيتامين أ. لأنَّ نقصه يؤدي لجفاف الجلد بشكل كبير ويزيد من مشكلة تقشّر البشرة.

ويتابع أخصائي العناية بالبشرة: “من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ. مثل لحم الكبد، البيض، الحليب، الخضروات، الطماطم، والبطاطا الحلوة”.

ويشدد على ضرورة ترطيب البشرة يوميًّا، والامتناع عن استخدامات مستحضرات التجميل، وإذا كانت البشرة حسّاسة يجب اختيار مرطّب خال من العطور.

وأوضح أنَّ تنظيف البشرة يساعد أيضًا في الحفاظ على الجلد من التشققات، مشددًا على ضرورة “عدم الإفراط في تنظيفها”.

وأكَّد على ضرورة تقليل استخدام الماء الساخن، والصابون، والاستحمام لفترات قصيرة بالماء الفاتر باستخدام منظف لا يحتوي على مواد كيماوية، مع ترطيب البشرة بنوع من أنواع الفازلين.

وأضاف: “يجب على الإنسان عدم تعريض الجلد للرياح، وتغطيه الوجه واستخدام مرطّب شفاه، مع تجنُّب البرودة الشديدة، لأنّ درجات الحرارة المنخفضة تسبب اضطرابات في الجلد”.

وختم بـ”تناول الأطعمة أيضًا التي تحتوي على فيتامين د وتساعد على الحفاظ على البشرة والجلد من التشققات، مثل الأسماك واللحوم، وصفار البيض”.