نادية الجندي تهدد باللجوء للقضاء.. ما السبب؟

هددت الفنانة المصرية، نادية الجندي، بمقاضاة كل من يستغل اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ‏بغرض نشر شائعات لا أساس لها من الصحة.‏

وجاء تهديد نادية الجندي بعد انتشار شائعة متداولة عنها منذ سنوات طويلة، بشأن سرقتها أموال زوجها الفنان الراحل، عماد حمدي.

ووصفت الجندي في تصريحات صحيفة “المصري اليوم”، الشائعة بأنها “سخيفة”، مؤكدة أنها كانت تعتبر عماد حمدي والدها وشقيقها وزوجها ووالد ابنها الوحيد، ولا يمكن أن تسيء له في يوم من الأيام، وأن علاقتها به كانت جيدة جدا حتي وفاته، وتعاون معها فنيا في اكتر من فيلم سينمائي بعد طلاقهما.

وطلبت نادية الجندي من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “بعدم تصديق بعض الصفحات وقنوات “يوتيوب” الكاذبة التي تبحث عن التفاعل والمكسب السريع على حساب تشويه سمعة الناس والتشهير بهم”.

كان الفنان الراحل، عماد حمدي، هو أول زيجات نادية الجندي، في عام 1962، وأثمر زواجهما عن نجلها الوحيد، هشام، وانفصلا في عام 1974.