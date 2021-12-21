نوال الزغبي تودّع روتانا؟

صدرت عن شركة روتانا أغنية “قلبي على قلبه” للنجمة الذهبية نوال الزغبي، من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي، وبها تعود نوال الزغبي إلى الغناء الرومانسي، وحصدت بعد نشر الأغنية على صفحات ومنصات روتانا تحليقاً عالياً وصلت إلى حد تصدرها ترند لثلاثة أيام متتالية على متصفح تويتر.

والواضح أنه من خلال التعليقات، نجحت الزغبي في كسب ثقة الجمهور مجدداَ بالغناء باللهجة اللبنانية، فضلاً عن بساطة وسهولة تصوير الكليب المرافق للكلمات.

إلى ذلك، علم أن أغنية “قلبي على قلبه” ستكون آخر تعاون بين النجمة الذهبية وشركة روتانا التي من الواضح أنها ستلجأ إلى الإنتاج الخاص تماماً، كما هي حال إليسا التي قالت قبل عام إنها ستترك روتانا لكنها ستظل على صداقة وثقة بها، ويبدو أن آفاق التعاون الجديد بين الفنانات والشركة السعودية سيقتصر على التوزيع الخاص بالإصدارات الغنائية الجديدة ونشرها على محملات أو المنصات الإلكترونية الخاصة بالأغاني، ومنها بالطبع منصة ديزر الفرنسية “توأم” إنتاج شركة روتانا الفنية منذ ثلاث سنوات.