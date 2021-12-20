بيونسيه في “تيك توك” .. وآلاف المتابعين في غضون ساعات

بين ليلة وضحاها، أنشأت المغنية العالمية بيونسيه حساباً على تطبيق “تيك توك”، وفي غضون ساعات قليلة جمعت أكثر من 200 ألف متابع.

ولا يحتوي الحساب على صورٍ أو فيديوهات أو حتى معلومات حول صاحبته. وقد اكتفت المغنّية بكتابة “Beyoncé” ليشترك المتابعون في حسابها بأعداد جنونية.

وتوجّه معجبو بيونسيه إلى تطبيق “تويتر” للتعبير عن سعادتهم والتكهّن بما وراء دخولها “تيك توك”، في وقت توقّع عدد منهم أن تكون المغنّية تروّج لأعمالها الجديدة أو لألبومها السابع.

وغرّد أحدهم بعبارة: “إنها عائدة، ولا يهمّني إن كنت أتوهّم”. وغرّد شخص آخر: “موسيقى جديدة في الطريق! وستُعرض على تيك توك! بيونسيه على تيك توك”.

ومازح شخص قائلاً: “ستستيقظ بيونسيه وتجد مليون متابع في حسابها عبر “تيك توك” وستروّج لمنتوجات Ivy Park”.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألمحت المغنّية إلى إصدار ألبوم جديد قريباً بعد مرور خمسة أعوام على آخر أعمالها.

وصرّحت بيونسيه في مقابلة مع مجلة “Harper’s Bazaar” في آب/ اغسطس الماضي بأنها “أصبحت مستعدّة للخروج من عزلتها والهروب من الظلم الذي عانت منه العام الماضي”، مضيفة: “أشعر بنهضة ناشئة، وأريد الهروب بأيّ طريقة ممكنة. بقيت في الاستوديو لمدّة عام ونصف العام”.